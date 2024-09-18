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Агент Сулейманова не доволен количеством игрового времени своего клиента

вчера, 11:44

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Тимура Сулейманова, высказался о количестве игрового времени, которое получает его клиент в клубе.

Если будет играть Сулейманов — то и голы будут. Пока больше играет другой нападающий, которого считают основным сейчас. Они вправе так считать, но у меня своё мнение на этот счёт.

У Тимура защищённый контракт, он работает и трудится. Если бы у него были вопросы, он бы не надевал капитанскую повязку. Есть определённая удручённость и озабоченность, что не получается забивать так, как это бывало раньше. Но он трудится и пашет! Отношение к Лёше Батракову я понимаю, а вот отношение к Сулейманову — нет.

Я общался с руководством «Локомотива». Они считают, что это очень удачный трансфер (речь про Дмитрия Воробьёва), современный и модный нападающий под номером десять. Если это так, то о чём говорить?

В текущем сезоне Сулейманов сыграл 11 матчей, проведя на поле 385 минут. На счету 24-летнего нападающего четыре гола.

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Egorium19
Egorium19
вчера в 11:55
Как играет, столько времени и уделяют, знал куда шел.
f2r2dzaqyps9
f2r2dzaqyps9
вчера в 11:48
Для агента главное искать варианты, раз его что-то не устраивает
Гость
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