Агент Сулейманова не доволен количеством игрового времени своего клиента

Футбольный агент , представляющий интересы нападающего «Локомотива» , высказался о количестве игрового времени, которое получает его клиент в клубе.

Если будет играть Сулейманов — то и голы будут. Пока больше играет другой нападающий, которого считают основным сейчас. Они вправе так считать, но у меня своё мнение на этот счёт.

У Тимура защищённый контракт, он работает и трудится. Если бы у него были вопросы, он бы не надевал капитанскую повязку. Есть определённая удручённость и озабоченность, что не получается забивать так, как это бывало раньше. Но он трудится и пашет! Отношение к Лёше Батракову я понимаю, а вот отношение к Сулейманову — нет.

Я общался с руководством «Локомотива». Они считают, что это очень удачный трансфер (речь про Дмитрия Воробьёва), современный и модный нападающий под номером десять. Если это так, то о чём говорить?