Аршавин рассказал, на кого нужно ориентироваться Сперцяну

Экс-футболист Андрей Аршавин рассказал, на кого нужно ориентироваться полузащитнику Эдуарду Сперцяну:
Я думаю, что Сперцяну нужно ориентироваться на Матвея Сафонова. Матвей играл спокойно за «Краснодар», делал свою работу хорошо и уехал в итоге в ПСЖ. Даже в отсутствие еврокубков Эдуард может уехать в Европу, да и «Краснодар» легче расстанется с ним, так как замену уже приобрели в лице Козлова.
Какой Козлов, он о чём, вообще?! Нет сейчас достойной замены Сперцяну, нет!!! Сперцян- свободный ХУДОЖНИК, импровизатор, ПОЭТ!!!!!!! Человек, способный видеть на три хода вперёд, ведет игру команды, способный сам забить и отдать скрытый художественный пас партнеру!!! Козлов и близко не стоит, он- абсолютно другого плана игрок, он- больше мотор, но точно не диспетчер. Он, также как и Файзуллаев в ЦСКА- больше моторит, но не распасовывает...
Интеллект, чисто футбольный- у них разный. Я часто пытаюсь сравнить Сперцяна, с диспетчерами, прошлого советского футбола и практически, никого не вижу по манере игры. В этом плане- Эдик УНИКАЛЬНЫЙ футболист, неповторимый!!!!!!! Его возможный отъезд в Европу станет для Краснодара огромной потерей. Представить себе Краснодар без Сперцяна- невозможно, немыслимо!!! Он- мозг команды, её вдохновение!!!!!!!
Сравнить Эдика по манере игры, можно разве что с его земляками- легендарными футболистами Арарата Иштояном и Андреасяном. Но, в чем-то, Сперцян, даже ярче, есть в нем, в его игре, как я неоднократно говорю- определенное дворянство, аристократия футбольная. Незаурядный футболист!!!!!!! Удачи ему и его команде!!!!!!!
Какой Козлов, он о чём, вообще?! Нет сейчас достойной замены Сперцяну, нет!!! Сперцян- свободный ХУДОЖНИК, импровизатор, ПОЭТ!!!!!!! Человек, способный видеть на три хода вперёд, ведет игру команды, способный сам забить и отдать скрытый художественный пас партнеру!!! Козлов и близко не стоит, он- абсолютно другого плана игрок, он- больше мотор, но точно не диспетчер. Он, также как и Файзуллаев в ЦСКА- больше моторит, но не распасовывает...
Интеллект, чисто футбольный- у них разный. Я часто пытаюсь сравнить Сперцяна, с диспетчерами, прошлого советского футбола и практически, никого не вижу по манере игры. В этом плане- Эдик УНИКАЛЬНЫЙ футболист, неповторимый!!!!!!! Его возможный отъезд в Европу станет для Краснодара огромной потерей. Представить себе Краснодар без Сперцяна- невозможно, немыслимо!!! Он- мозг команды, её вдохновение!!!!!!!
Сравнить Эдика по манере игры, можно разве что с его земляками- легендарными футболистами Арарата Иштояном и Андреасяном. Но, в чем-то, Сперцян, даже ярче, есть в нем, в его игре, как я неоднократно говорю- определенное дворянство, аристократия футбольная. Незаурядный футболист!!!!!!! Удачи ему и его команде!!!!!!!
Кроме того, упоминание о приобретении Козлова в Краснодаре указывает на то, что клуб уже обеспечил себе замену Сперцяну, что может облегчить его возможный переход.
Кроме того, упоминание о приобретении Козлова в Краснодаре указывает на то, что клуб уже обеспечил себе замену Сперцяну, что может облегчить его возможный переход.
Меня поразило то, что будучи, в прошлом, игроком незаурядным и по футбольному интеллектуальным, Аршавин сравнил, двух- совершенно разных игроков и поставил их рядом. Очень простой и предсказуемый по футбольному Козлов, и рядом- футбольный художник, живописец Сперцян. Это сравнение, лишний раз доказывает, что можно быть, в прошлом- большим футболистом, а в настоящем- недалеким экспертом...
Кстати, Козлов, по манере игры, мне, чем-то напиминает нашего Прекрасного полузащитника А.А.Минаева, Светлая Ему Память!!!!!!! Но конечно, до Минаева, Козлову- как мне до здоровья.
Меня поразило то, что будучи, в прошлом, игроком незаурядным и по футбольному интеллектуальным, Аршавин сравнил, двух- совершенно разных игроков и поставил их рядом. Очень простой и предсказуемый по футбольному Козлов, и рядом- футбольный художник, живописец Сперцян. Это сравнение, лишний раз доказывает, что можно быть, в прошлом- большим футболистом, а в настоящем- недалеким экспертом...
Кстати, Козлов, по манере игры, мне, чем-то напиминает нашего Прекрасного полузащитника А.А.Минаева, Светлая Ему Память!!!!!!! Но конечно, до Минаева, Козлову- как мне до здоровья.