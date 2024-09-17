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Аршавин рассказал, на кого нужно ориентироваться Сперцяну

вчера, 11:56

Экс-футболист Андрей Аршавин рассказал, на кого нужно ориентироваться полузащитнику Эдуарду Сперцяну:

Я думаю, что Сперцяну нужно ориентироваться на Матвея Сафонова. Матвей играл спокойно за «Краснодар», делал свою работу хорошо и уехал в итоге в ПСЖ. Даже в отсутствие еврокубков Эдуард может уехать в Европу, да и «Краснодар» легче расстанется с ним, так как замену уже приобрели в лице Козлова.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 14:45
Анатолий Кандауров.

Вы спрашиваете или я согласен?! Я, не то, чтобы согласен, я ПОДТВЕРЖДАЮ- на все 1000%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Дзюба и Стрельцов, это, как у было сказано, у Великого Поэта: "Гений и злодейство- две вещи несовместны"!!! Те же, Аршавин, Кержаков, Семак- как игрок, неговоря уже про Спартак-90х, это всё- осколки Великого прошлого советского футбола, всё то, что осталось от Великой страны и её Грандиозного Наследия!!!!!!! Сейчас, ничего подобного нет и не предвидется... Ну o чем говорить, если, такой обычный игрок как Захарян уезжает в Испанию и по полгода сидит на больничном, а про родной клуб и не вспоминает. Вот и весь "патриотизм"...

Что касается игроков прошлого, то Вы, как человек безусловно, лучше меня знаете историю своего родного ЦСКА, не можете не помнить, сколько лет, шел спор между болельщиками Динамо и ЦСКА, кто же всетаки сильнее был- К.Бесков или Г.Федотов? Два футбольных ГЕНИЯ, которых дал футбольному миру советский футбол!!!!!!! Где, сейчас, новые Бесковы и Федотовы???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:28
Capral
Около недели назад, на соккере один юзер сравнил Дзюбу и Стрельцова, в том плане, что оба мало бегали во время игры. И я завел речь о футбольном интеллекте Стрельца и о полном его отсутствии у Дзюбы. Получил массу обвинений именно по поводу футбольного интеллекта. Но я считаю, что футбольный интеллект - это дар божий, он был не только у Стрелица, но и у Черенкова, Гаврилова, Гершковича, Володи Федотова. К сожалению сейчас настоящих футбольных интеллектуалов у нас в РПЛ почти нет. Согласны?
Capral
Capral
вчера в 14:07, ред.
Анатолий Кандауров.

Меня поразило то, что будучи, в прошлом, игроком незаурядным и по футбольному интеллектуальным, Аршавин сравнил, двух- совершенно разных игроков и поставил их рядом. Очень простой и предсказуемый по футбольному Козлов, и рядом- футбольный художник, живописец Сперцян. Это сравнение, лишний раз доказывает, что можно быть, в прошлом- большим футболистом, а в настоящем- недалеким экспертом...

Кстати, Козлов, по манере игры, мне, чем-то напиминает нашего Прекрасного полузащитника А.А.Минаева, Светлая Ему Память!!!!!!! Но конечно, до Минаева, Козлову- как мне до здоровья.
lotsman
lotsman
вчера в 13:50
Ориентироваться на Сафонова? Но в ПСЖ понадобился голкипер и обратили внимание на Сафонова. А полузащитники, такого плана как Сперцян, в Европе не требуются и приглашений пока нет. В Европу то уехать можно только что там делать, без приглашения от какого нибудь клуба?
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:30
Эдуарду Сперцяну не обязательно иметь еврокубки, чтобы привлечь интерес клубов из Европы. Это может быть обнадеживающим сигналом для Сперцяна, показывающим, что при правильной игре и подходе его карьерный рост и переход в топовый клуб возможен.
Кроме того, упоминание о приобретении Козлова в Краснодаре указывает на то, что клуб уже обеспечил себе замену Сперцяну, что может облегчить его возможный переход.
Capral
Capral
вчера в 13:26
Ничего глупее не читал!!!
Какой Козлов, он о чём, вообще?! Нет сейчас достойной замены Сперцяну, нет!!! Сперцян- свободный ХУДОЖНИК, импровизатор, ПОЭТ!!!!!!! Человек, способный видеть на три хода вперёд, ведет игру команды, способный сам забить и отдать скрытый художественный пас партнеру!!! Козлов и близко не стоит, он- абсолютно другого плана игрок, он- больше мотор, но точно не диспетчер. Он, также как и Файзуллаев в ЦСКА- больше моторит, но не распасовывает...

Интеллект, чисто футбольный- у них разный. Я часто пытаюсь сравнить Сперцяна, с диспетчерами, прошлого советского футбола и практически, никого не вижу по манере игры. В этом плане- Эдик УНИКАЛЬНЫЙ футболист, неповторимый!!!!!!! Его возможный отъезд в Европу станет для Краснодара огромной потерей. Представить себе Краснодар без Сперцяна- невозможно, немыслимо!!! Он- мозг команды, её вдохновение!!!!!!!

Сравнить Эдика по манере игры, можно разве что с его земляками- легендарными футболистами Арарата Иштояном и Андреасяном. Но, в чем-то, Сперцян, даже ярче, есть в нем, в его игре, как я неоднократно говорю- определенное дворянство, аристократия футбольная. Незаурядный футболист!!!!!!! Удачи ему и его команде!!!!!!!
9d56jh7uczxd
9d56jh7uczxd
вчера в 13:08
Что бредить этой Европой, уехать и потеряться.
Egorium19
Egorium19
вчера в 13:04, ред.
Козлов явно не блещет в Краснодаре, о какой замене можно говорить?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 12:13
Есть такой закон для умных людей. Совет надо давать только тогда когда тебя об этом просят. Но Аршавин никогда умом не отличался
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:07
Очень дельный совет от Андрюшке.... причем бесплатный...:))))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:02
То, что Сафонова купил ПСЖ это какой-то прикол, который до сих пор не понятен многим))) и чё теперь ориентироваться на него? Что делать-то?))
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