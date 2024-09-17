Аршавин рассказал, на кого нужно ориентироваться Сперцяну

Экс-футболист рассказал, на кого нужно ориентироваться полузащитнику :

Я думаю, что Сперцяну нужно ориентироваться на . Матвей играл спокойно за «Краснодар», делал свою работу хорошо и уехал в итоге в ПСЖ . Даже в отсутствие еврокубков Эдуард может уехать в Европу, да и «Краснодар» легче расстанется с ним, так как замену уже приобрели в лице Козлова.