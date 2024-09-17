Дзюба высказался о скандальном эпизоде в матче с «Амкалом»

Нападающий «Акрона» прокомментировал скандальный эпизод, который произошёл с ним в медиафутбольном матче (футболист пнул игрока соперника).

Для этого парня это был «волшебный пинок». На самом деле я его еле‑еле задел, не понимаю, из‑за чего весь сыр‑бор. Мне смешно от того, как они там все начали выступать в Telegram‑каналах. На поле 30 минут молчали и обтекали, вернулись домой — и начали рассказывать какие‑то истории. Но это их дело, они привыкли только языком чесать, потому что больше ничего не умеют.

Знаете, мне после этого инцидента написали много знакомых. Что из Медиалиги, что из профессионального футбола, и все сказали: «Красавец, надо было с ним ещё жёстче». Оказывается, их тоже столько людей не любят… Из‑за нескольких персонажей из этого «Амкала» я в очередной раз понял, что это точно не моя тема, и я в Медиалигу — ни ногой.