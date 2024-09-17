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Дзюба высказался о скандальном эпизоде в матче с «Амкалом»

вчера, 11:31

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал скандальный эпизод, который произошёл с ним в медиафутбольном матче (футболист пнул игрока соперника).

Для этого парня это был «волшебный пинок». На самом деле я его еле‑еле задел, не понимаю, из‑за чего весь сыр‑бор. Мне смешно от того, как они там все начали выступать в Telegram‑каналах. На поле 30 минут молчали и обтекали, вернулись домой — и начали рассказывать какие‑то истории. Но это их дело, они привыкли только языком чесать, потому что больше ничего не умеют.

Знаете, мне после этого инцидента написали много знакомых. Что из Медиалиги, что из профессионального футбола, и все сказали: «Красавец, надо было с ним ещё жёстче». Оказывается, их тоже столько людей не любят… Из‑за нескольких персонажей из этого «Амкала» я в очередной раз понял, что это точно не моя тема, и я в Медиалигу — ни ногой.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:09
После этих слов Дзюба уже окончательно хамоватый гопник
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:40
Сколько же много его седня! Ужас
lotsman
lotsman
вчера в 11:37
Дзюба сегодня звезда новостной колонки.)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:33
Эта деревяха ещё толком и играть не начал, а сколько уже о нем болтовни...
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