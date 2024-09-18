Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Майну вернулся в школу для съёмок фильма об академии «Манчестер Юнайтед»

вчера, 12:56

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну посетил свою старую школу для съёмок документального фильма «Lifeblood».

В новом эпизоде 19-летний футболист возвращается в католическую младшую школу Cheadle на окраине Манчестера, рассказывая о своём детстве и прохождении академии МЮ. Также он пообщался с учениками, один из которых спросил, как ему удаётся оставаться приземлённым. Майну отвечает:

Я никогда не был любителем хвастаться. Я просто не высовываюсь, продолжаю усердно работать и стараюсь не слушать людей, которые продолжают меня превозносить. Разумеется, я это ценю, но нельзя позволять этому забивать вам голову.

Майну присоединился к клубу в возрасте 9 лет. В январе 2023 года дебютировал в основном составе.

Документальный фильм «Lifeblood» рассказывает об успехе академии «Манчестер Юнайтед». Для съёмок был получен доступ к закулисью и интервью с игроками, родителями и тренерами. В фильме рассматриваются также истории Алехандро Гарначо, Скотта МакТоминэя и Маркуса Рэшфорда. Кроме того, показана интенсивность тренировок молодёжной команды и то, как игроки до 9 лет впервые получают футболку «Юнайтед».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
18-летний форвард «Реала» Эндрик женился
16 сентября Фото
Защитник «Реала» предложил Хабибу сразиться один на один
16 сентября
Роналду опередил Месси в забеге на 100 метров в 3D-симуляторе
16 сентября Видео
Агент Кривцова отреагировал на слухи о том, что у игрока конфликт с клубом
16 сентября
Jay-Z может стать совладельцем клуба АПЛ
16 сентября
Личка сделал символическое вбрасывание меред матчем хоккейного «Динамо»
15 сентября Видео
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 