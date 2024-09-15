Личка сделал символическое вбрасывание меред матчем хоккейного «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка посетил матч хоккейной команды в Континентальной хоккейной лиге.
Специалист произвёл символическое вбрасывание шайбы перед игрой «бело-голубых» с минским «Динамо». Ранее футболисты одержали победу над «Ахматом» (4:2) в 8-м туре РПЛ.
Ты решил, что я из-за тебя неспокоен?) Ты ошибся))
Ты решил, что я из-за тебя неспокоен?) Ты ошибся))
18.11.2023 01:01
Главный тренер ФК "Динамо" Москва Марцел Личка отреагировал на слова вратаря бело-голубых Игоря Лещука, который признался, что не смотрит футбол.
"Знаю, что Лещук не смотрит футбол. Когда я играл, тоже не был большим фанатом именно просмотра футбола. Конечно, смотрел Лигу чемпионов. Я также большой фанат хоккея.
Когда "Спартак" с "Краснодаром" играл в Кубке, я, например, смотрел хоккей. Надо уметь отдыхать и переключаться. Раньше в Чехии я ходил гулять с собакой или на хоккей. В этот понедельник играл в падел-теннис", – заявил Личка.
18.11.2023 01:01
Главный тренер ФК "Динамо" Москва Марцел Личка отреагировал на слова вратаря бело-голубых Игоря Лещука, который признался, что не смотрит футбол.
"Знаю, что Лещук не смотрит футбол. Когда я играл, тоже не был большим фанатом именно просмотра футбола. Конечно, смотрел Лигу чемпионов. Я также большой фанат хоккея.
Когда "Спартак" с "Краснодаром" играл в Кубке, я, например, смотрел хоккей. Надо уметь отдыхать и переключаться. Раньше в Чехии я ходил гулять с собакой или на хоккей. В этот понедельник играл в падел-теннис", – заявил Личка.
Можно быть чехом, словаком, но при этом не интересоваться хоккеем и даже не знать всех его правил.. Так что я не ошибся. У Лички, вид недалекого человека, деревенщины, как и его футбола- в целом... Поэтому не удивлюсь, если он некомпетентен в хоккее...
Да, ну ладно, будь здрав.
Можно быть чехом, словаком, но при этом не интересоваться хоккеем и даже не знать всех его правил.. Так что я не ошибся. У Лички, вид недалекого человека, деревенщины, как и его футбола- в целом... Поэтому не удивлюсь, если он некомпетентен в хоккее...
Да, ну ладно, будь здрав.
АХАХАХАХАХАХАХА
АХАХАХАХАХАХАХА
А ведь могло быть и по другому - Ахмату в конце матча не повезло, могли забить , но пропустили. А вот Марцелу повезло. Иначе бы он не пришёл на хоккей...
А ведь могло быть и по другому - Ахмату в конце матча не повезло, могли забить , но пропустили. А вот Марцелу повезло. Иначе бы он не пришёл на хоккей...