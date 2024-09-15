Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Личка сделал символическое вбрасывание меред матчем хоккейного «Динамо»

вчера, 21:24

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка посетил матч хоккейной команды в Континентальной хоккейной лиге.

Специалист произвёл символическое вбрасывание шайбы перед игрой «бело-голубых» с минским «Динамо». Ранее футболисты одержали победу над «Ахматом» (4:2) в 8-м туре РПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Артета: «Первое, что Стерлинг мне сказал: „Я мечтал об этом вызове!“»
14 сентября
Заботливый отец Неймар и стиляга Леау. Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю
13 сентябряЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии1
Умер друг семьи Холанда, помогавший ему во время карьеры
13 сентября
Веллитон рассматривает возможность получения российского гражданства
13 сентября
Роналду сообщил о достижении 1 миллиарда подписчиков в соцсетях
13 сентября
Глава Казахстанской федерации футбола назвал цель сборной в Лиге наций
13 сентября
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 00:40, ред.
Ну, в тебе я точно не ошибся и давно. Только истинный болельщик Динамо мог опустить ниже плинтуса нашу клубную ЛЕГЕНДУ М.Гершковича- сравнив его с Ромкой Адамовым, а заодно, еще и вспомнить ОИ-56, о якобы- недостойном, неавторитетном и непредставительном форуме, в котором, принимал участие Л.И.Яшин...
Capral
Capral
сегодня в 00:35, ред.
А о ком делать выводы- о деревенщине безграмотной, подарившей чемпионство Зениту, о котором Питер уже и не помышлял??? У Лички на лбу написано- кто он такой и какой он "образованный"!!! А смотреть хоккей- не значит его понимать...
баск
баск
сегодня в 00:34
    Fantazista_555
    Fantazista_555
    сегодня в 00:16
    Личка: я большой фанат хоккея
    18.11.2023 01:01
    Главный тренер ФК "Динамо" Москва Марцел Личка отреагировал на слова вратаря бело-голубых Игоря Лещука, который признался, что не смотрит футбол.

    "Знаю, что Лещук не смотрит футбол. Когда я играл, тоже не был большим фанатом именно просмотра футбола. Конечно, смотрел Лигу чемпионов. Я также большой фанат хоккея.


    Когда "Спартак" с "Краснодаром" играл в Кубке, я, например, смотрел хоккей. Надо уметь отдыхать и переключаться. Раньше в Чехии я ходил гулять с собакой или на хоккей. В этот понедельник играл в падел-теннис", – заявил Личка.
    Fantazista_555
    Fantazista_555
    сегодня в 00:12
    Мне всегда казалось, что только недалёкие люди могут делать выводы о ком- то, не зная человека.
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:07, ред.
    Ты уже здесь??? Ахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Можно быть чехом, словаком, но при этом не интересоваться хоккеем и даже не знать всех его правил.. Так что я не ошибся. У Лички, вид недалекого человека, деревенщины, как и его футбола- в целом... Поэтому не удивлюсь, если он некомпетентен в хоккее...

    Да, ну ладно, будь здрав.
    Fantazista_555
    Fantazista_555
    вчера в 23:39
    Ну конечно, чех впервые видит хоккей.
    АХАХАХАХАХАХАХА
    Capral
    Capral
    вчера в 23:38
    Вспоминаю, пару лет назад, на матчи хоккейного Динамо, несколько раз приходил шварц, причем, лицо у него было вопрошающее: "Зачем- я здесь"?! Испуганные глаза, пустой взгляд... Ясно было, что показуха, причем дешевая. Ну, а что еще, от банкирщины можно ожидать... Теперь, вот этот приперся. Он, хоккей то, наверно впервые видит, но тоже- надо попиариться. В этом- весь ВТБ, всё телевидение своей рекламой загадили.
    nf8u7kyqj5pd
    nf8u7kyqj5pd
    вчера в 22:35
    После удачной игры можно и отдохнуть!!!
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 21:42
    Личка сегодня на коне...
    А ведь могло быть и по другому - Ахмату в конце матча не повезло, могли забить , но пропустили. А вот Марцелу повезло. Иначе бы он не пришёл на хоккей...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     