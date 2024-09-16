Роналду опередил Месси в забеге на 100 метров в 3D-симуляторе

YouTube-канал MotionAthlete опубликовал видеоролик, в котором нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду и форвард «Интер Майами» Лионель Месси соревнуются друг с другом в спринтерском забеге.
Противостояние было сделано при помощи 3D-симулятора, который включил в себя максимальные скорости, показанные обоими игроками за время их карьеры. В результате Роналду преодолел 100-метровку за 11,15 секунд, а показатель Месси — 11,95.
https://youtu.be/eY_0wm2rw2Y?feature=shared
Надо ещё и заплыв между ними сделать, там точно португальский дельфин победит с ещё большим отрывом))
Надо ещё и заплыв между ними сделать, там точно португальский дельфин победит с ещё большим отрывом))
а скажет, рекорды за ним
а скажет, рекорды за ним
А пистон, даже на компе выглядит неубедительно. Пусть лучше бабки вымогает у активистов, у него это лучше получается, мелочная натура...
А пистон, даже на компе выглядит неубедительно. Пусть лучше бабки вымогает у активистов, у него это лучше получается, мелочная натура...