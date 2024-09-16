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Роналду опередил Месси в забеге на 100 метров в 3D-симуляторе

вчера, 18:51

YouTube-канал MotionAthlete опубликовал видеоролик, в котором нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду и форвард «Интер Майами» Лионель Месси соревнуются друг с другом в спринтерском забеге.

Противостояние было сделано при помощи 3D-симулятора, который включил в себя максимальные скорости, показанные обоими игроками за время их карьеры. В результате Роналду преодолел 100-метровку за 11,15 секунд, а показатель Месси — 11,95.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 16:53
Спонсором видеоролика был Рон?)
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
сегодня в 00:31
Пожалуй, если их сравнить в координации и дриблинге, то Авейру станет "братом" Боатенга.. И не в симуляторах, а наяву.. 🤭🤣
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:35
роналду уже повесил скриншет с финиша забега в рамочку в своем небольшом зале славы
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 20:56
И без симулятора было понятно, что Роналду быстрее. Но я удивлен, что Роналду такой медленный. Всего-ничего опередил Месси. Для быстрых футболистов норма пробегать 100 метров меньше 11 секунд. Например, невысокий Пеле за 10 секунд пробегал. Судя по времени Роналду середняк. Похоже он не такой, каким его выставляют. Не самый быстрый, не с самым сильным ударом и т. д.
sihafazatron
sihafazatron ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:26
От этого я не открещиваюсь!)) вот не люблю я самовлюблённых, высокомерных геев....
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:23
Забавно открещиваться от хейтерства португальской легенды)) Роналду многое дал футболу, и в этом топике - только про скорость, можн было это уважать, но нет))
iIIiada
iIIiada
вчера в 20:16
Хоть в чем-то впереди. А то все время пыль глотает по ЗМ, The Best, ЗБ, ЧМ, количеству гол+пас, трофеев, штрафных ударов. Хотя нет, еще балласт опережает по количеству подписчиков в интернете и наград от Globe Soccer Awards.
sihafazatron
sihafazatron ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:16
Хах)) плевал я на петухов и гномов))) просто смешно все это. Оба уже закончили с большим футболом. Но только один из них до сих пор петушиться и что-то пытается доказать))) а особенно забавно читать персонфанов нарцисса))
a63wc9a7jy5n
a63wc9a7jy5n
вчера в 20:15
И что это дает?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:05
И даже здесь, поклонники пенальтесси, найдут в чем упрекнуть Роналду,который ни слухом ни духом не слышал про эти подсчёты))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:53
Что только не придумают поклонники петухалду, чтоб хоть как-то его возвысить)))
Надо ещё и заплыв между ними сделать, там точно португальский дельфин победит с ещё большим отрывом))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:53
даже в симуляторе роналду гонится за рекордами)))
а скажет, рекорды за ним
Futurista
Futurista
вчера в 19:38, ред.
Меся спринтер это смешно)...гном-скороход)...
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:36
Ой какой молодец, везде первый, в такие-то года.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:25
Не смешите, там разница в 2-3 секунды должна быть
Capral
Capral
вчера в 19:05
И здесь РональДУШКА первый!!!!!!! Какой красавец!!!!!!! Мои поздравления!!!!!!!
А пистон, даже на компе выглядит неубедительно. Пусть лучше бабки вымогает у активистов, у него это лучше получается, мелочная натура...
allemz
allemz
вчера в 18:59
Да это Славик и Димон, по их рожам видно
Гость
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