Роналду опередил Месси в забеге на 100 метров в 3D-симуляторе

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вчера, 18:51

YouTube-канал MotionAthlete опубликовал видеоролик, в котором нападающий «Аль-Насра» и форвард «Интер Майами» соревнуются друг с другом в спринтерском забеге.

Противостояние было сделано при помощи 3D-симулятора, который включил в себя максимальные скорости, показанные обоими игроками за время их карьеры. В результате Роналду преодолел 100-метровку за 11,15 секунд, а показатель Месси — 11,95.