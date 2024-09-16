Jay-Z может стать совладельцем клуба АПЛ

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вчера, 10:53

Американский бизнесмен Джон Текстор планирует привлечь рэпера и музыкального продюсера Jay-Z к покупке «Эвертона». Ранее Текстор связывался с некоторыми американскими звёздами, предлагая им партнёрство.

На прошлой неделе он сообщил о прогрессе в своём стремлении купить контрольный пакет акций владельца «Эвертона» Фархада Мошири. Однако Текстор должен продать свою 45-процентную долю в «Кристал Пэлас», чтобы соответствовать правилам АПЛ . Но ему всё равно понадобится помощь в финансировании покупки и приобретении игроков. Текстор надеется, что его потенциальных партнёров привлечёт возможность использования нового стадиона «Эвертона» для не футбольных проектов.

Напомним, Jay-Z является владельцем агентства Roc Nation Sports, которое сотрудничает со многими спортсменами.