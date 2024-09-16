Защитник «Реала» предложил Хабибу сразиться один на один

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер на своей странице в социальной сети обратился к российскому бойцу смешанных единоборств, бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, с предложением провести поединок в формате «1 на 1»:
Брат, может один на один?
Хабиб ответил на это следующим образом:
Один на один — это не футбол, это ММА. Будь осторожен.
Сидят в этих соцсетях, о футболе забывают. Кстати, может он и не шутил, а просто потерялся, вышел из реальности
Какой из него боец - на поле, при малейшем контакте, падают и корчатся от боли.
Сидят в этих соцсетях, о футболе забывают. Кстати, может он и не шутил, а просто потерялся, вышел из реальности
Какой из него боец - на поле, при малейшем контакте, падают и корчатся от боли.