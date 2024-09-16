Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаИспания. Примера 2024/2025

Защитник «Реала» предложил Хабибу сразиться один на один

вчера, 21:12

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер на своей странице в социальной сети обратился к российскому бойцу смешанных единоборств, бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, с предложением провести поединок в формате «1 на 1»:

Брат, может один на один?

Хабиб ответил на это следующим образом:

Один на один — это не футбол, это ММА. Будь осторожен.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Роналду опередил Месси в забеге на 100 метров в 3D-симуляторе
Вчера, 18:51 Видео
Агент Кривцова отреагировал на слухи о том, что у игрока конфликт с клубом
Вчера, 13:29
Jay-Z может стать совладельцем клуба АПЛ
Вчера, 10:53
Личка сделал символическое вбрасывание меред матчем хоккейного «Динамо»
15 сентября Видео
Артета: «Первое, что Стерлинг мне сказал: „Я мечтал об этом вызове!“»
14 сентября
Заботливый отец Неймар и стиляга Леау. Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю
13 сентябряЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии1
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 05:51
Он в футбол предложил один на один сыграть
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:39
Понятное дело, что Рюдигер пошутил.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:18
Антонио по ходу бессмертный!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:16
Да они норм общаются, много раз виделись, шутят друг с другом
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:06
Начистить морду негру-святое дело. Тем более когда он сам заводку метнул. А в идеале- получить за это миллиончик полтора зелени...
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 21:46
Рюдигер зверь
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:33, ред.
Послать его надо было...
Сидят в этих соцсетях, о футболе забывают. Кстати, может он и не шутил, а просто потерялся, вышел из реальности
Какой из него боец - на поле, при малейшем контакте, падают и корчатся от боли.
Guankin
Guankin
вчера в 21:32
Хочет на пенсию, помогите ему
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:28
Рюдигер лучше бы своим навтыкал, чтобы с игры забивали
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:14
Что-то попутал людоед ...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 