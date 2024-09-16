Защитник «Реала» предложил Хабибу сразиться один на один

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вчера, 21:12

Защитник мадридского «Реала» на своей странице в социальной сети обратился к российскому бойцу смешанных единоборств, бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, с предложением провести поединок в формате «1 на 1»:

Брат, может один на один?

Хабиб ответил на это следующим образом: