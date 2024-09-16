Агент Кривцова отреагировал на слухи о том, что у игрока конфликт с клубом

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вчера, 13:29

Футбольный агент Младен Гргич, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» и сборной России , сообщил, что у игрока нет никаких проблем в клубе.

Ничего не было, просто какой-то журналист написал неправду. Ничего не случилось, надо забывать. У Никиты нет никаких проблем в «Краснодаре».

Напомним, Кривцов выступает за «чёрно-зелёных» с августа 2021 года. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне 22-летний атакующий полузащитник сыграл 11 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом. Портал Transfermarkt оценивает Кривцова в 3,5 миллиона евро.