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Агент Кривцова отреагировал на слухи о том, что у игрока конфликт с клубом

вчера, 13:29

Футбольный агент Младен Гргич, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» и сборной России Никиты Кривцова, сообщил, что у игрока нет никаких проблем в клубе.

Ничего не было, просто какой-то журналист написал неправду. Ничего не случилось, надо забывать. У Никиты нет никаких проблем в «Краснодаре».

Напомним, Кривцов выступает за «чёрно-зелёных» с августа 2021 года. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне 22-летний атакующий полузащитник сыграл 11 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом. Портал Transfermarkt оценивает Кривцова в 3,5 миллиона евро.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:02
Дыма без огня не бывает...
Правда , я думаю, после Газинского хвосы поприжмут.
Дед и ушко
Дед и ушко ответ pnfbzg4f7p4e (раскрыть)
вчера в 14:46
И Сперцяна в МЮ продавать.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:14
Растяпинские везде на слуху....
Anisovich
Anisovich
вчера в 14:00
Кто же правду скажет?
pnfbzg4f7p4e
pnfbzg4f7p4e
вчера в 13:31
Жёлтая пресса любит придумывать скандалы
Гость
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