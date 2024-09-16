18-летний форвард «Реала» Эндрик женился

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вчера, 23:30

18-летний нападающий «Реала» женился на 21-летней бразильской модели Габриэли Миранде. Девушка на своей странице в социальной сети опубликовала несколько свадебных фотографий.

Футболист присоединился к мадридскому клубу летом. В текущем сезоне он провёл в его составе 4 матча в Ла Лиге и забил один гол.