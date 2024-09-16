Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаИспания. Примера 2024/2025

18-летний форвард «Реала» Эндрик женился

вчера, 23:30

18-летний нападающий «Реала» Эндрик женился на 21-летней бразильской модели Габриэли Миранде. Девушка на своей странице в социальной сети опубликовала несколько свадебных фотографий.

Футболист присоединился к мадридскому клубу летом. В текущем сезоне он провёл в его составе 4 матча в Ла Лиге и забил один гол.

18-летний форвард «Реала» Эндрик женился

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Реал  Эндрик
Перевод с goal.com Фото: Соцсети Габриэли Миранды
Защитник «Реала» предложил Хабибу сразиться один на один
Вчера, 21:12
Роналду опередил Месси в забеге на 100 метров в 3D-симуляторе
Вчера, 18:51 Видео
Агент Кривцова отреагировал на слухи о том, что у игрока конфликт с клубом
Вчера, 13:29
Jay-Z может стать совладельцем клуба АПЛ
Вчера, 10:53
Личка сделал символическое вбрасывание меред матчем хоккейного «Динамо»
15 сентября Видео
Артета: «Первое, что Стерлинг мне сказал: „Я мечтал об этом вызове!“»
14 сентября
Сортировать
Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 13:48
Почитаешь комменты, как будто мимо бабок на лавочке у подъезда прошёл.

Ой, чё так рано поженились
Та то она за деньги
Та ему сейчас о карьере думать надо, а не о девках

Еще не хватает эпичного: Проституууткааа!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:09
Может и рано женился, может и она с ним только за бабки...
А ведь может быть , что у них все будет хорошо!)) взаимная любовь, семья, дети.....
Так что не будем осуждать
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 05:48, ред.
В масштабе мирового футбола, он ещё никем не стал и если он действительно такой перспективный, то ему сейчас вообще не до личной жизни должно быть
fhy7ehyna9km
fhy7ehyna9km
сегодня в 05:01
Ясно, что за деньги вышла замуж.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:34
А не рановато ли....
Скорее всего она женила его на себе.
Теперь будет мешать ему играть в футбол.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 