18-летний форвард «Реала» Эндрик женился

18-летний нападающий «Реала» Эндрик женился на 21-летней бразильской модели Габриэли Миранде. Девушка на своей странице в социальной сети опубликовала несколько свадебных фотографий.
Футболист присоединился к мадридскому клубу летом. В текущем сезоне он провёл в его составе 4 матча в Ла Лиге и забил один гол.
Ой, чё так рано поженились
Та то она за деньги
Та ему сейчас о карьере думать надо, а не о девках
Еще не хватает эпичного: Проституууткааа!
Ой, чё так рано поженились
Та то она за деньги
Та ему сейчас о карьере думать надо, а не о девках
Еще не хватает эпичного: Проституууткааа!
А ведь может быть , что у них все будет хорошо!)) взаимная любовь, семья, дети.....
Так что не будем осуждать
А ведь может быть , что у них все будет хорошо!)) взаимная любовь, семья, дети.....
Так что не будем осуждать
Скорее всего она женила его на себе.
Теперь будет мешать ему играть в футбол.
Скорее всего она женила его на себе.
Теперь будет мешать ему играть в футбол.