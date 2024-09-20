Зиркзее рассказал, почему перешёл в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Джошуа Зиркзее высказался о причине своего перехода в стан «Манчестер Юнайтед».
Что побудило меня перейти в «Манчестер Юнайтед»? Этот клуб огромен. Сам МЮ привлек меня, а не Премьер-Лига.
Нападающий Джошуа Зиркзее высказался о причине своего перехода в стан «Манчестер Юнайтед».
Что побудило меня перейти в «Манчестер Юнайтед»? Этот клуб огромен. Сам МЮ привлек меня, а не Премьер-Лига.
в спорте, частности в футболе, очень очень очень сильно выросли зарплаты
мы болельщики, естественно, думаем и хотим. чтоб игрок все это, как надо, отрабатывал на поле и забивал пачку голов.
но есть причинно-следственные связи!
есть большие деньги от телеправа и спонсоров.
эти доходы повысились так, что клубы немедленно принялись тратить
эти деньги на игроков, при том совсем мало вложении в свои академии.
клубы получают много денег от телеправа, и так конкуренция повышается на между клубамию.
много денег -> повышается спрос на сильных игроков -> повышаются их з\п.
клубы и уефа с фифа хотя еще много денег.
так загружают календарь.
много игр, много денег, высокие запрлаты.
понятно, как темп одного сезона плотно подошел к критической отметке физических возможностей организма игроков.
пошли много травм. здоровье подорвано.
игроки знают об этом. но раз им дают десятки миллионов, то терпят.
на всю жизнь обеспечены.
в спорте, частности в футболе, очень очень очень сильно выросли зарплаты
мы болельщики, естественно, думаем и хотим. чтоб игрок все это, как надо, отрабатывал на поле и забивал пачку голов.
но есть причинно-следственные связи!
есть большие деньги от телеправа и спонсоров.
эти доходы повысились так, что клубы немедленно принялись тратить
эти деньги на игроков, при том совсем мало вложении в свои академии.
клубы получают много денег от телеправа, и так конкуренция повышается на между клубамию.
много денег -> повышается спрос на сильных игроков -> повышаются их з\п.
клубы и уефа с фифа хотя еще много денег.
так загружают календарь.
много игр, много денег, высокие запрлаты.
понятно, как темп одного сезона плотно подошел к критической отметке физических возможностей организма игроков.
пошли много травм. здоровье подорвано.
игроки знают об этом. но раз им дают десятки миллионов, то терпят.
на всю жизнь обеспечены.
больше возится с мячом, чем толково бить по воротам или отдать своевременно пас...
а может, игровая модель Тен Хага противопоказана всем игрокам МЮ?
из новичков выше ожидаемо классно играет Нусаир Мазрауи, это конечно по сравнении остальными защитниками ЭТХ.
больше возится с мячом, чем толково бить по воротам или отдать своевременно пас...
а может, игровая модель Тен Хага противопоказана всем игрокам МЮ?
из новичков выше ожидаемо классно играет Нусаир Мазрауи, это конечно по сравнении остальными защитниками ЭТХ.