Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Зиркзее рассказал, почему перешёл в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 08:33

Нападающий Джошуа Зиркзее высказался о причине своего перехода в стан «Манчестер Юнайтед».

Что побудило меня перейти в «Манчестер Юнайтед»? Этот клуб огромен. Сам МЮ привлек меня, а не Премьер-Лига.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Артета подвёл итоги матча с «Аталантой»
Вчера, 00:57
Флик оценил игру «Барселоны» в матче с «Монако»
Вчера, 00:42
Мазрауи: «Играть за „Манчестер Юнайтед“ было моей мечтой»
19 сентября
Гвардиола: «Я люблю Италию, но мне очень нравится в Англии»
19 сентября
Роналду: «Я вижу большой талант в Ламине Ямале»
19 сентября
Президент «Сьона»: «С помощью ИИ меня удаётся заставить говорить по-русски»
19 сентября
Сортировать
Все комментарии
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:58
хейтеров точно не будет впечатлять....
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:03
Дык я и не в претензии по поводу большой зарплаты. Не думаю что многие из нас откажутся от бОльших денег. Просто все эти пафосные слова типа, всегда и с детства за МЮ или за другой какой нить клуб, не вызывают симпатии, когда тупо оглашают контракт.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 10:53, ред.
так Зиркзее не виноват что клуб предложил ему столько денег)))
в спорте, частности в футболе, очень очень очень сильно выросли зарплаты
мы болельщики, естественно, думаем и хотим. чтоб игрок все это, как надо, отрабатывал на поле и забивал пачку голов.
но есть причинно-следственные связи!
есть большие деньги от телеправа и спонсоров.
эти доходы повысились так, что клубы немедленно принялись тратить
эти деньги на игроков, при том совсем мало вложении в свои академии.
клубы получают много денег от телеправа, и так конкуренция повышается на между клубамию.
много денег -> повышается спрос на сильных игроков -> повышаются их з\п.
клубы и уефа с фифа хотя еще много денег.
так загружают календарь.
много игр, много денег, высокие запрлаты.
понятно, как темп одного сезона плотно подошел к критической отметке физических возможностей организма игроков.
пошли много травм. здоровье подорвано.
игроки знают об этом. но раз им дают десятки миллионов, то терпят.
на всю жизнь обеспечены.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:44
пока не впечатляет.
больше возится с мячом, чем толково бить по воротам или отдать своевременно пас...
а может, игровая модель Тен Хага противопоказана всем игрокам МЮ?
из новичков выше ожидаемо классно играет Нусаир Мазрауи, это конечно по сравнении остальными защитниками ЭТХ.
STVA 1
STVA 1 ответ b82ffrakw8fm (раскрыть)
вчера в 09:56
На счет блага перехода в МЮ в данный момент это спорно!
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:54
Забыл про разницу в зарплатах помянуть! А так согласен!
cx5jpxc4xvjt
cx5jpxc4xvjt
вчера в 09:31
Наконец то мечта сбылась и все остались довольны
lotsman
lotsman
вчера в 09:24
С детства мечтал, и вот наконец свершилось.)
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:18
МЮ конечно лучше, чем Болонья, так что выбор логичен.
b82ffrakw8fm
b82ffrakw8fm
вчера в 09:02
Переход в такой клуб это великое благо для любого игрока.
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:52
Средний клуб соблазнил тебя зарплатой.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:52
Как бы то ни было МЮ>Болонья и АПЛ>Сериал по всем показателям
9g2n64sw8ay5
9g2n64sw8ay5
вчера в 08:51
Переход в такой великий клуб не нуждается в объяснениях
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 