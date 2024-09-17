«Марсель» представил Рабьо в качестве игрока команды

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо присоединился к «Марселю» в качестве свободного агента.
Ранее игрок выступал за «Ювентус».
Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо присоединился к «Марселю» в качестве свободного агента.
Ранее игрок выступал за «Ювентус».
а ведь несколько недель назад французу, по слухам, Юве давал 7,5 млн,
а его мать хотела все 10 млн и капитанскую повязку сыну.
потом Милан предложил более 5 млн.
мать хотела 7,5 млн.
в итоге в Марселе оказался....доигрался))
однако Рабьо топ игрок и он был бы усилением для любого клуба.
Марсель кажется, намерен дать бой ПСЖ.
все таки воспитанник парижского клуба в Марселе.
а ведь несколько недель назад французу, по слухам, Юве давал 7,5 млн,
а его мать хотела все 10 млн и капитанскую повязку сыну.
потом Милан предложил более 5 млн.
мать хотела 7,5 млн.
в итоге в Марселе оказался....доигрался))
однако Рабьо топ игрок и он был бы усилением для любого клуба.
Марсель кажется, намерен дать бой ПСЖ.
все таки воспитанник парижского клуба в Марселе.