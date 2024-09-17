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«Марсель» представил Рабьо в качестве игрока команды

вчера, 19:36

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо присоединился к «Марселю» в качестве свободного агента.

Ранее игрок выступал за «Ювентус».

«Марсель» представил Рабьо в качестве игрока команды

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 08:15
Если не будет лениться, то станет безусловным усилением для марсельского Олимпика. Лишь бы его мамашка не вмешивалась своим нытьём про з/п.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 21:22
пишут, что Рабьо будет зарабатывать в ОМ где то 2,5 млн евро в год.
а ведь несколько недель назад французу, по слухам, Юве давал 7,5 млн,
а его мать хотела все 10 млн и капитанскую повязку сыну.
потом Милан предложил более 5 млн.
мать хотела 7,5 млн.
в итоге в Марселе оказался....доигрался))
однако Рабьо топ игрок и он был бы усилением для любого клуба.
Марсель кажется, намерен дать бой ПСЖ.
все таки воспитанник парижского клуба в Марселе.
БиллиБоб
БиллиБоб
вчера в 20:46
Так себе игрок, конечно.
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 20:34
А как же Барселона ахаха
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:19
Мама в курсе?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 20:16
Здравствуйте.

На данный момент конкурс закрыт.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:56
неоднозначный трансфер для Марселя
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:47
Рабьо можно пожелать ему только Удачи с Марселем .
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