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ПСВ усилился Перишичем

вчера, 16:04

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич перешёл на правах свободного агента в ПСВ. Игрок подписал контракт до конца сезона.

ПСВ усилился Перишичем

Перишич сообщил, что быстро сделал выбор в пользу ПСВ.

С тех пор как я стал свободным агентом, я ждал такого варианта: клуб и среда, в которой мне хорошо и с которой я могу выигрывать призы. Я попросил совета у своего бывшего партнёра по команде Дензела Думфриса, и это только убедило меня в том, что ПСВ — правильный шаг. Не могу дождаться, когда начну работать, выкладываться по полной и выигрывать призы.

Напомним, 30 августа Перишич покинул «Хайдук», за который в текущем сезоне сыграл 4 матча.

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:14
На сезон его хватит поиграть. Вполне.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:48
Ну это ещё вопрос...является ли игрок которому 36-й год усилением для такого статусного клуба как ПСВ...
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:28, ред.
Со стороны ПСВ этот трансфер выглядит не совсем логичным . Молодая амбициозная команда (средний возраст примерно 24 года) . Идущая на 1 месте в своём чемпионате . И подписывать возрастного (35 лет) игрока атакующего плана у которого явно не задалось в Хайдуке (прежний клуб).
Ну да ладно им видней...
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:26
Переход Перишича в ПСВ можно считать стратегически правильным решением. Он получает возможность играть в сильном клубе, который имеет амбиции на международной арене. Интересно, как тренерский штаб использует его на поле, учитывая его универсальность и опыт. Если он сможет найти общий язык с командой, это может привести к большим успехам для клуба.
sihafazatron
sihafazatron ответ 2jkukg62tkxn (раскрыть)
вчера в 16:56
Точно вовремя? Может немного припозднились?))
2jkukg62tkxn
2jkukg62tkxn
вчера в 16:13
Хороший игрок, Эйндховен вовремя его прибрал
Гость
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