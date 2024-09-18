ПСВ усилился Перишичем

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич перешёл на правах свободного агента в ПСВ. Игрок подписал контракт до конца сезона.
Перишич сообщил, что быстро сделал выбор в пользу ПСВ.
С тех пор как я стал свободным агентом, я ждал такого варианта: клуб и среда, в которой мне хорошо и с которой я могу выигрывать призы. Я попросил совета у своего бывшего партнёра по команде Дензела Думфриса, и это только убедило меня в том, что ПСВ — правильный шаг. Не могу дождаться, когда начну работать, выкладываться по полной и выигрывать призы.
Напомним, 30 августа Перишич покинул «Хайдук», за который в текущем сезоне сыграл 4 матча.
Ну да ладно им видней...
Ну да ладно им видней...