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В «Арисе» рассказали о состоянии здоровья Кокорина

вчера, 13:06

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, что состоянии травмированного нападающего кипрского клуба Александра Кокорина улучшилось.

Дела у Кокорина сейчас обстоят лучше. Саша уже делает упражнения, которые ещё неделю назад не мог делать. Поэтому нагружаем его потихоньку. Посмотрим уже на этой неделе, после сегодняшнего выходного дня, сможет ли он приступить к командным тренировкам. Но состояние нормальное, стало лучше, слава богу.

Дай бог, чтобы всё вернулось на свои места. Понятно, что он не может восстановиться слишком быстро. Всё‑таки ему уже не 18 лет, а Саша ещё сам по себе очень чувствительный. Мне кажется, футболисту нужно, чтобы все боли исчезли, и только тогда он сможет приступить к тренировкам. Важно не оказывать на него дополнительное давление. Я и не оказываю. Всё‑таки знаю, что он хочет вернуться и помочь команде. Надеюсь, в ближайшие дни он приступит к тренировкам в общей группе.

Напомним, Кокорин получил повреждение 30 августа во время матча чемпионата Кипра.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:33
Рано ещё Кокорину думать о кефире, чифире и тёплом сартире, ему спокойно можно пару-тройку лет играть на приличном уровне, особенно если учесть, что последние три года он валял дурака, особенно в Феорентине, мороча голову медикам и тренерскому штабу итальянского клуба. Не удивлюсь, если Санёк и на Кипре продолжает чудить, изображая из себя самого больного в мире человека, в то время как весь персонал крутится только вокруг него.
Болейте за своих, а не против чужих!
8fdv698uxt68
8fdv698uxt68
вчера в 14:15
Кокорину только здоровья, игрок хороший, но безголовый.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:26
В этом слезливом тексе главные слова : " Саша очень чувствительный". У него болит даже там где ничего нет. Любит Коко отдыхать!
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:12
Александру здоровья... в будущем пригодиться...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:09
Скорейшего выздоравления,и удачи в дальнейшем.
Гость
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