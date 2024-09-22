В «Арисе» рассказали о состоянии здоровья Кокорина

Главный тренер «Ариса» рассказал, что состоянии травмированного нападающего кипрского клуба улучшилось.

Дела у Кокорина сейчас обстоят лучше. Саша уже делает упражнения, которые ещё неделю назад не мог делать. Поэтому нагружаем его потихоньку. Посмотрим уже на этой неделе, после сегодняшнего выходного дня, сможет ли он приступить к командным тренировкам. Но состояние нормальное, стало лучше, слава богу.

Дай бог, чтобы всё вернулось на свои места. Понятно, что он не может восстановиться слишком быстро. Всё‑таки ему уже не 18 лет, а Саша ещё сам по себе очень чувствительный. Мне кажется, футболисту нужно, чтобы все боли исчезли, и только тогда он сможет приступить к тренировкам. Важно не оказывать на него дополнительное давление. Я и не оказываю. Всё‑таки знаю, что он хочет вернуться и помочь команде. Надеюсь, в ближайшие дни он приступит к тренировкам в общей группе.