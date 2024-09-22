Миранчук снова забил. «Атланта» сыграла вничью с «Нью-Йорк Рэд Буллз»

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вчера, 09:46

В матче регулярного чемпионата МЛС «Нью-Йорк Рэд Буллз» дома сыграл вничью с «Атлантой Юнайтед». На 31-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Данте Ванзейр (ассистент Джон Толкин). Полузащитник «Атланты Юнайтед» восстановил равновесие на 45+3-й минуте, реализовав пенальти. На 90+2-й минуте хавбек Эдвин Москера (ассистент Педру Амадор) вывел гостей вперёд. На 90+7-й минуте нападающий «Нью-Йорк Рэд Буллз» Элиас Алвеш (ассистент Джулиан Холл) восстановил равновесие.

«Атланта Юнайтед» занимает 11-е место в Восточной конференции. «Нью-Йорк Рэд Буллз» находится на 4-й строчке.