Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомСША. МЛС 2024

Миранчук снова забил. «Атланта» сыграла вничью с «Нью-Йорк Рэд Буллз»

вчера, 09:46
Нью-Йорк Рэд БуллзЛоготип футбольный клуб Нью-Йорк Рэд Буллз2 : 2Логотип футбольный клуб Атланта ЮнайтедАтланта ЮнайтедМатч завершен

В матче регулярного чемпионата МЛС «Нью-Йорк Рэд Буллз» дома сыграл вничью с «Атлантой Юнайтед». На 31-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Данте Ванзейр (ассистент Джон Толкин). Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук восстановил равновесие на 45+3-й минуте, реализовав пенальти. На 90+2-й минуте хавбек Эдвин Москера (ассистент Педру Амадор) вывел гостей вперёд. На 90+7-й минуте нападающий «Нью-Йорк Рэд Буллз» Элиас Алвеш (ассистент Джулиан Холл) восстановил равновесие.

«Атланта Юнайтед» занимает 11-е место в Восточной конференции. «Нью-Йорк Рэд Буллз» находится на 4-й строчке.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сафонов: «Понимаю, что Доннарумма — первый номер»
Вчера, 09:18
«Миранчук затмил Месси». Официальный сайт МЛС отметил игру россиянина
19 сентября
Американский рэпер Offset сфотографировался с футболкой Миранчука
19 сентября Фото
Стало известно, сколько Сафонов зарабатывает в ПСЖ
17 сентября
Агент Черышева рассказал о будущем своего клиента
17 сентября
Антон Миранчук получил рабочую визу для игры в Швейцарии
16 сентября
Сортировать
Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 11:44
В плей-офф напрямую уже не попадут, но могут через переходные матчи. Посмотрим. Удачи Миранчуку.
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 11:18
Джон Толкин ассистирует? Представляю себе:
- Возьми этот мяч, Арагорн, и порази врата врага!
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:04
Пенку ещё забить надо! 2 игры два гола! Отличный результат
Karkaz
Karkaz
вчера в 10:36
Так вот почему Месси в млс что то показывает, если даже Миранчук в каждом матче клепает)
lotsman
lotsman
вчера в 10:33
С пенальти забить не мудрено. Надо забивать с игры постоянно, вот тогда будет виден класс игры.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 9g784gnxgqen (раскрыть)
вчера в 10:24
После топ-5 ...в соккер-лиге...как десятиклассник во 2 "б"......
9g784gnxgqen
9g784gnxgqen
вчера в 10:08
В 28 дет с пенсионерами легко играть.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 10:04
Какой вариант лучше? Перейти в МЛС в 28 лет и играть против Месси, Суареса, Бускетса и Альбы или играть в ЛЧ против Арсенала, Реала и Барселоны? Мне больше второй вариант нравится но все же Миранчук- это уровень Европы.
pc52bmekryfc
pc52bmekryfc
вчера в 09:59
Алексей Миранчук — футболист отличный,
Он играет смело, красиво, изящно.
Голы забивает, пасы отдаёт,
В команде «Атланта Юнайтед» он не подведёт.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:58
Удачно пока все идет,продолжать в том же духе !!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:53
Леха реализовал пенальти на последних секундах первого тайма, но что было во втором .... При счете 1:1 на 87-й минуте хозяева не реализовали пенальти, а на 92-й гости вышли вперед.... на 97-й Ред Буллс удалось сравнять...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 09:49
Попёрло что ли?)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 