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Кафанов оценил дебют Сафонова в Лиге 1

вчера, 11:07

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов положительно оценил дебют вратаря ПСЖ и российской национальной команды Матвея Сафонова в Лиге 1.

Думаю, двух мнений по поводу пропущенного мяча быть не должно. Матвея расстреливали в упор с близкого расстояния, и он сделал всё возможное, чтобы спасти команду. На начальном этапе, чтобы не потерять место в основном составе, важнее, чтобы не было грубых ошибок.

Был хороший момент, когда он уверенно сыграл при фланговой верховой передаче в штрафной. Играл, когда необходимо, высоко. Матвей всегда хорошо страховал защитников. В этом компоненте он силён! Пока всё развивается по хорошему сценарию.

Ранее Сафонов высказался по поводу своего дебютного матча в Лиге 1.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 13:34, ред.
К сожалению, Сафонов пропустил в чемпионате Франции после первого же удара по своим воротам. Хозяевам удалась редкая контратака, Ито выполнил пас справа на Накамуру, а тому помог удачный отскок мяча. Японец свободно бил с семи-восьми метров. Матвей дотянулся до мяча, но тот нырнул в сетку от рук голкипера. Понятно, что Сафонов не виноват в голе, однако было бы куда лучше начать карьеру в Лиге 1 с чудесного спасения.
s97paqdenfrx
s97paqdenfrx
вчера в 12:26
Один гол не провал.
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:38
Хотя дебют и был неплохим, нельзя не отметить, что пропущенный гол — это всегда серьезный повод для обсуждения. Вратарь должен быть надежным, особенно в важные моменты. Если он хочет закрепиться в основном составе, ему нужно работать над стабильностью. Такие моменты могут подрывать доверие как со стороны тренеров, так и со стороны болельщиков.
shlomo
shlomo
вчера в 11:35
Дай Бог чтобы все у него получилось...
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:33
Дебют можно оценить на "Зачтено". Пятёрки он не заслуживает.
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:11
Матвей номер запасной... дали порезвиться...
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