Кафанов оценил дебют Сафонова в Лиге 1

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России положительно оценил дебют вратаря ПСЖ и российской национальной команды в Лиге 1.

Думаю, двух мнений по поводу пропущенного мяча быть не должно. Матвея расстреливали в упор с близкого расстояния, и он сделал всё возможное, чтобы спасти команду. На начальном этапе, чтобы не потерять место в основном составе, важнее, чтобы не было грубых ошибок.

Был хороший момент, когда он уверенно сыграл при фланговой верховой передаче в штрафной. Играл, когда необходимо, высоко. Матвей всегда хорошо страховал защитников. В этом компоненте он силён! Пока всё развивается по хорошему сценарию.