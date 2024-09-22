Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеИспания. Примера 2024/2025

Мостовой: «Если я приеду в Виго, то весь город встанет на уши»

вчера, 12:05

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, почему не поедет на тренерскую стажировку в «Сельту».

Я не то, что легенда «Сельты», а всего российского футбола. Но на стажировку в Испанию вряд ли поеду. Сейчас тяжело с перелётами и переездами. Даже в Лиге Чемпионов уже люди начинают жаловаться. Скоро футболисты начнут в самолёте переодеваться, потом выходить на поле, а уже вновь в самолёте мыться и лететь обратно.

Основная причина, по которой не рассматриваю стажировку в «Сельте» — логистика. Лететь 20 часов — тяжело. Но если поступит предложение и скажут: «Алекс, давай приезжай», то, может, плюну на всё и поеду. А пока из команды не общались со мной. У меня там всего два человека осталось, с кем я играл.

Ясно, что если я приеду в Виго, то весь город встанет на уши. А если на поле выйду, тогда вообще трибуны упадут.

Напомним, Мостовой провёл за «Сельту» 277 матчей, в которых забил 71 мяч и отдал 26 голевых передач.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Круговой о ничьей с «Рубином»: «Я считаю, что это поражение»
Вчера, 11:56
Медведев: «Не вижу ничего оскорбительного в словах Глушенкова для сборной»
Вчера, 11:40
Газизов о «Спартаке»: «Профессионалам там тяжело. Там идёт медиавойна»
Вчера, 11:30
Кафанов оценил дебют Сафонова в Лиге 1
Вчера, 11:07
Мостовой высказался о работе Галактионова в «Локомотиве»
Вчера, 10:15
Дзюба: «Не так долго осталось, поэтому надо каждым мгновением наслаждаться»
21 сентября
Сортировать
Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:34
Пол Виго тебя не знают а те кто знал уже наверное нету в живых
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:08, ред.
При этом Зенит хвалишь примерно так же как Мостовой себя)...но в отличие от Зенита у Мостового есть основания...сам всего добился без газпрома)...
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:49
Я потому с Вами и общаюсь, что Вы- человек образованный и воспитанный. Поверьте- это сразу бросается в глаза. Ну да, сказал человек, думаю, можно простить. Тем более, я почти не сомневаюсь, что, скажи подобное, кто-то из и футболистов Зенита, вряд ли, кто-то бы обратил на это серьезное внимание...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:23, ред.
Игроков прекрасных много...и получше Александра были...
Но не каждый трубит об этом при случае.... Сам....
Мне например...при моём воспитании....претит когда некоторые сами себя расписывают не скупясь на хвалу себя любимого......моветон....не иначе..
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:10
Подумал 62 года ему,но нет 68 года оказался,но разницы нет 62 года или 56,горбатого могила исправит.Сущность каждого человека не меняется.
Сказано,легче гору Ухуд сдвинуть с места,чем изменить характер человека.
Capral
Capral
вчера в 15:01
У Спартака- их не меньше!!!
STVA 1
STVA 1 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 14:58
Царьку 56 вроде! Но Вы правы!
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:57, ред.
Наверное до определенного момента в своей жизни может я и считал так! Сейчас нет! Про этот момент я писал Вам!
Vladrad
Vladrad
вчера в 14:54
Им не нужен памятник, они в памяти миллионов преданных болельщиков.
Capral
Capral
вчера в 14:50
А кому-то из футболистов Зенита поставили при жизни памятник, хотябы, в забитом селе???
Vladrad
Vladrad
вчера в 14:37
Памятник в небольшом испанском городе, не показатель величия футболиста, ничего не достигшего в футболе, он велик для жителей небольшого Виго, дальше про него вряд ли кто вспомнит. А вот в наше время он никто и его знают больше как бота и клоуна. Разве может великий футболист опуститься до такого.
Capral
Capral ответ jq3d8fgz8bsc (раскрыть)
вчера в 14:33
Серьезно?! И многим, болелы ставят Памятники при жизни?! Или для того, чтобы стать общим любимцем и Иконой- надо обязательно что-то крупное выиграть?! В этом случае не всё зависит от самого футболиста, но и от партнеров, и от тренера...
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 14:33, ред.
Царь - это про Яковлева, а мостовой - царёк испанского разлива, с кислым послевкусия, прочитаешь и кривишься.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 14:32
Мостовой опустил себя ниже плинтуса.Я его уважал очень,даже в одно время я тут назывался "Мостовой".Человеку за 60 и решил хвастаться,пустое место.Легендой был и остался скромный,тихий,молчаливый Федор Черенков.
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:30
Будем предельно откровенны, мы все, считаем себя лучше, чем есть на самом деле.))) И всёже, заявление Мостового, я лично- рассматриваю как юмор, в котором- немало истины...
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:23
Гордыня это грех! А у Сани её за края! Дальше не хотелось бы ... Одно повторюсь , что как игрок шикарен был
jq3d8fgz8bsc
jq3d8fgz8bsc ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:19
А Мостовой что чемпион мира или Европы, может быть он чемпион Испании или Франции? Почему он великий на весь мир футболист? Он популярен в узком кругу спартаковских болельщиков, для остальных он в основном клоун.
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:57
Добрый день!!!
А вот я, как раз- о его футбольной гениальности. А если разбирать каждого, по его человеческим качествам, то наверняка, все мы- не идеальны и все не без греха...

Но я могу еще понять болельщиков Зенита или ЦСКА, которым, подобные заявления гениального футболиста режут слух. Но Вы, насколько я знаю- человек беспристрастный, почему, Вы, так остро воспринимаете слова Мостового?)))

Вполне возможно, с его стороны- это не более, чем юмор, но кое-кому больше и не надо, чтобы об.......ть истинную Легенду европейского футбола.
yuekst3zcv45
yuekst3zcv45
вчера в 13:45
Ну Саня повеселил, молодец, оптимизма ему не занимать
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:39, ред.
В стране с населением 150 миллионов ..., где нет ни одного футболиста, находятся те, кто смеётся над былой - зарубежной славой отечественного игрока.
Куда мы катимся, товарищи ?! (facepalm)
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:38
+++!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:37
Речь ведь не о том какой он игрок. Конечно один из лучших наших легионеров в Европе. С этим никто не спорит. Но так занестись! Таких слов не позволяли себе и более выдающиеся игроки. игравшие в топ-5 Европы. Буффон, Роналдо, Агуэро, Суарес, Кайзер Франц, Ибрагимович. Да можно десятка два имен назвать. Это типичная мания величия. Хотя повторю. Игрок был классный.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:37
Приветствую!Шикарный игрок а как человек го-но!Человек , который так говорит о себе действительно имеет или манию величия зашкаливающую , или по нему плачет МОПБ! Часто с Вами соглашаюсь , но тут позвольте не согласиться! Не упомянул еще о письме 14! Добра Вам!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:31
А я бы ответил коротко " И тут Остапа понесло".
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:59
А в чем он неправ? Да, действительно- одна из ЛЕГЕНД. Много вы знаете таких игроков в России как Мостовой? Сейчас, вообще не из кого выбирать- уровень несопоставим и близко. Ваша ирония, любезный, в данный момент не соответствует действительности, при всей моей, безусловной симпатии к Вам.)))
Capral
Capral
вчера в 12:55
Ну так, некоторые и над Роналду смеются и оскорбляют его, но это не делает его менее Гениальным, чем он есть... Человеку, в такой футбольной стране как Испания, при жизни поставили Памятник. Поэтому, правильно гласит известная Мудрость- про караван и собак...

Да, кстати, надо бы посмотреть, как сегодня погода в Сибири...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:50
После слов "Я не то, что легенда «Сельты», а всего российского футбола" не стал дальше читать....

Может не у всех стоит брать интервью в субботу...вечером ???
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:49
Как то очень скромно он о себе, а что не мирового футбола?

Мостовой разве не понимает, что над ним уже все смеются?
Причём не только простые болельщики.

Он каждый раз размышляет поедет ли он в какой то там клуб или нет, но проблема не в его выборе, проблема в том, что его никуда не зовут и не собираются.

Вот так из царей превращаются в клоунов.
Пусть это жёстко сказано и возможно даже грубо, но это правда.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:21, ред.
В Европе не мало российских игроков ярко проявили себя, есть даже обладатели самых почётных трофеев, как во внутренних первенствах, так и на международных турнирах. Но пожалуй единственный, кто покарил своей игрой сердца местных футбольных фанатов это Александр Владимирович Мостовой, которого поклонники Сельты прозвали Царь. И нет никаких сомнений, что появись он на стадионе Виго, его будут приветствовать, как настоящего царя, особенно те, кто был свидетелем игры Мостового за Сельту.
Болейте за своих, а не против чужих!
Hauptman
Hauptman
вчера в 12:19
Мостовой абсолютно пустой человек, который даже в эксперты не годится, живет каким-то прошлым, в котором многое для себя преукрасил.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 