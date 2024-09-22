Мостовой: «Если я приеду в Виго, то весь город встанет на уши»

Бывший игрок сборной России рассказал, почему не поедет на тренерскую стажировку в «Сельту».

Я не то, что легенда «Сельты», а всего российского футбола. Но на стажировку в Испанию вряд ли поеду. Сейчас тяжело с перелётами и переездами. Даже в Лиге Чемпионов уже люди начинают жаловаться. Скоро футболисты начнут в самолёте переодеваться, потом выходить на поле, а уже вновь в самолёте мыться и лететь обратно.

Основная причина, по которой не рассматриваю стажировку в «Сельте» — логистика. Лететь 20 часов — тяжело. Но если поступит предложение и скажут: «Алекс, давай приезжай», то, может, плюну на всё и поеду. А пока из команды не общались со мной. У меня там всего два человека осталось, с кем я играл.

Ясно, что если я приеду в Виго, то весь город встанет на уши. А если на поле выйду, тогда вообще трибуны упадут.