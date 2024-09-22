Мостовой: «Если я приеду в Виго, то весь город встанет на уши»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, почему не поедет на тренерскую стажировку в «Сельту».
Я не то, что легенда «Сельты», а всего российского футбола. Но на стажировку в Испанию вряд ли поеду. Сейчас тяжело с перелётами и переездами. Даже в Лиге Чемпионов уже люди начинают жаловаться. Скоро футболисты начнут в самолёте переодеваться, потом выходить на поле, а уже вновь в самолёте мыться и лететь обратно.
Основная причина, по которой не рассматриваю стажировку в «Сельте» — логистика. Лететь 20 часов — тяжело. Но если поступит предложение и скажут: «Алекс, давай приезжай», то, может, плюну на всё и поеду. А пока из команды не общались со мной. У меня там всего два человека осталось, с кем я играл.
Ясно, что если я приеду в Виго, то весь город встанет на уши. А если на поле выйду, тогда вообще трибуны упадут.
Напомним, Мостовой провёл за «Сельту» 277 матчей, в которых забил 71 мяч и отдал 26 голевых передач.
Очень хотелось бы, чтобы Мостовой стал большим тренером. Не всегда, конечно, футбольный Гений становится известным тренером- это разные понятия, но в случае с Мостовым, как мне думается- может получиться. Очень порадуюсь, если Мост добьется и на тренерском поприще таких же Успехов как и на футбольном поле!!!!!!!
Удачи тебе, Мостовой!!!!!!!
Очень хотелось бы, чтобы Мостовой стал большим тренером. Не всегда, конечно, футбольный Гений становится известным тренером- это разные понятия, но в случае с Мостовым, как мне думается- может получиться. Очень порадуюсь, если Мост добьется и на тренерском поприще таких же Успехов как и на футбольном поле!!!!!!!
Удачи тебе, Мостовой!!!!!!!
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Мостовой разве не понимает, что над ним уже все смеются?
Причём не только простые болельщики.
Он каждый раз размышляет поедет ли он в какой то там клуб или нет, но проблема не в его выборе, проблема в том, что его никуда не зовут и не собираются.
Вот так из царей превращаются в клоунов.
Пусть это жёстко сказано и возможно даже грубо, но это правда.
Мостовой разве не понимает, что над ним уже все смеются?
Причём не только простые болельщики.
Он каждый раз размышляет поедет ли он в какой то там клуб или нет, но проблема не в его выборе, проблема в том, что его никуда не зовут и не собираются.
Вот так из царей превращаются в клоунов.
Пусть это жёстко сказано и возможно даже грубо, но это правда.