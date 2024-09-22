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Сафонов: «Понимаю, что Доннарумма — первый номер»

вчера, 09:18

Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов оценил свой дебют в Лиге 1.

Думаю, что это была интересная игра. Доволен, что нам удалось вернуться в игру. Мы продолжаем в том же духе, это наш путь. Мы всегда хотим выиграть всё, но иногда это бывает сложнее, потому что наш соперник играл хорошо.

Я счастлив быть в «ПСЖ», но мне ещё нужно поработать. Понимаю, что Доннарумма — первый номер. Я здесь, чтобы работать и показывать себя на тренировках и в команде, чтобы быть готовым, когда понадоблюсь.

Напомним, Сафонов дебютировал в Лиге 1 в матче пятого тура против «Реймса» (1:1).

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 12:03
Как же так то? А в интервью говорил шнобелю, что ты первый номер в команде и если не ты, то уйдешь из клуба, в котором играешь. Что увидел уровень макароника и понял , я номер 2 или 3?))
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:43
Отлично видеть, что Матвей так уверенно подходит к своему дебюту. Его позитивный настрой и готовность работать на тренировках говорят о большом потенциале. ПСЖ — это клуб, где можно развиваться, и если Сафонов продолжит так же усердно трудиться, он обязательно станет важной частью команды. Учитывая его молодость и амбиции, у него впереди много возможностей проявить себя на высоком уровне.
Сп62
Сп62
вчера в 10:43
Есть уверенность, а есть самоуверенность в свих силах. Матвей трезво оценивает свою позицию на данный момент. Завтра будет завтра.
Anisovich
Anisovich
вчера в 10:02
На лавке тоже платят.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:55, ред.
Сафонов: «Понимаю, что Доннарумма — первый номер, когда меня нет. Но я приехал и самое время Доннарумме начинать искать себе клуб»
egh85u3k6zu8
egh85u3k6zu8
вчера в 09:43
Значит надо больше работать и только вперёд!
drug01
drug01
вчера в 09:41
Это хорошо что он понимает значит толк будет
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:32
Вот он и приспосабливается уже...
А как же честная конкуренция?
shlomo
shlomo
вчера в 09:27
Думаю что Матвей докажет свой класс игры....
rjrtbguq2myk
rjrtbguq2myk
вчера в 09:24
Рано Матвей начинает сдаваться
r42ee4h2c62r
r42ee4h2c62r
вчера в 09:19
Надо сделать его вторым
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