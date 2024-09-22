Сафонов: «Понимаю, что Доннарумма — первый номер»

Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов оценил свой дебют в Лиге 1.
Думаю, что это была интересная игра. Доволен, что нам удалось вернуться в игру. Мы продолжаем в том же духе, это наш путь. Мы всегда хотим выиграть всё, но иногда это бывает сложнее, потому что наш соперник играл хорошо.
Я счастлив быть в «ПСЖ», но мне ещё нужно поработать. Понимаю, что Доннарумма — первый номер. Я здесь, чтобы работать и показывать себя на тренировках и в команде, чтобы быть готовым, когда понадоблюсь.
Напомним, Сафонов дебютировал в Лиге 1 в матче пятого тура против «Реймса» (1:1).