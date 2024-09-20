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Алексей Миранчук оценил переход своего брата Антона в «Сьон»

вчера, 14:57

Хавбек клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о переходе своего брата Антона Миранчука в «Сьон».

Я очень рад за него. Он хотел попробовать себя в Европе. Неважно где. Да, команда не на первых местах. Но все поправимо. У них же в Швейцарии такая система, что даже с шестого места можно зацепиться за еврокубки. Так что возможность есть. И это как раз тот пример, что, когда человек хочет в Европу, он найдет себе варианты.

Просто мы привыкли, что если мы играем в российских клубах, то хотим уходить только в иностранные топ-клубы. И ждем предложений от грандов. Но таких игроков как мы, в Европе много. Конкуренция очень большая. И если хочешь уходить, то не надо ждать «Ювентусов» и «Миланов». Это мы думаем, что мы самые лучшие. Но это не так. Таких, как мы, много. Если ты хочешь уехать, то не держи в голове, что за тобой должен прийти какой-то гранд.

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Все комментарии
Hamman
Hamman ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:09
Дела реза хила! Благодарю!
112910415
112910415
вчера в 16:26
Так и есть, однако
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:46
Зато захотел поиграть в Европе и получилось,а дальше будет видно.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:38
Ну так то все правильно говорит.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:33
мда...участник лиги чемпионов янг бойз на последнем месте.
сьон пока середняк
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 15:27
г1оза лелайойла)) поздравляю.
Hamman
Hamman
вчера в 15:25
👍Vamos Real 👍
8fjj6sj75syt
8fjj6sj75syt
вчера в 15:17
В Европе футбол, а в МЛС больше цирк.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:10
вода мокрая, рыба рыбная
Гость
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