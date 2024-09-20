Алексей Миранчук оценил переход своего брата Антона в «Сьон»

Хавбек клуба «Атланта Юнайтед» высказался о переходе своего брата в «Сьон».

Я очень рад за него. Он хотел попробовать себя в Европе. Неважно где. Да, команда не на первых местах. Но все поправимо. У них же в Швейцарии такая система, что даже с шестого места можно зацепиться за еврокубки. Так что возможность есть. И это как раз тот пример, что, когда человек хочет в Европу, он найдет себе варианты.

Просто мы привыкли, что если мы играем в российских клубах, то хотим уходить только в иностранные топ-клубы. И ждем предложений от грандов. Но таких игроков как мы, в Европе много. Конкуренция очень большая. И если хочешь уходить, то не надо ждать «Ювентусов» и «Миланов». Это мы думаем, что мы самые лучшие. Но это не так. Таких, как мы, много. Если ты хочешь уехать, то не держи в голове, что за тобой должен прийти какой-то гранд.