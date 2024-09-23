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Александер-Арнольд высказался о влиянии Слота на его уровень игры

вчера, 17:56

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высоко отозвался о работе под руководством главного тренера команды Арне Слота.

Я сказал Арне Слоту, что хочу стать тем защитником, которого все в Европе будут опасаться. Наличие рядом наставника, который учит и помогает становиться лучше, очень освежает.

Ранее футболист отметился статистическим достижением.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:37
ну тогда пущай обязательно напишет)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:02
То есть намекает Трент клубу и тренеру, что ключевое в его продление - это трофеи...
Ну что, если хочет, то пусть уходит. Незаменимых нет.
Тем более при всей его гениальности на каждой позиции у него есть большие минусы. Каждый хороший вингер его проходит раз за разом, из года в год.
К этому добавились вальяжность и высокомерие на поле.
Но уходить без продления это плевок клубу и болельщикам.
Особенно уходя в Реал за ноль копеек, попахивает дешевым обманом.
За такое будут его проклинать.
Если решит остаться на Энфилде, то пусть работает над своими слабыми местами и меньше говорит.
Лично я думаю, Трент выбьет себе один из самых жирных контрактов в АПЛ и останется в Ливерпуле.
Варвар7
Варвар7 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:45
Ну тогда Британские острова сразу засыплет снегом по колено...)))
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:34, ред.
А вдруг возьмёт и напишет!)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:58
Любит он внимание к себе...
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:58
Заголовок звучит как тема диссертации...)
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