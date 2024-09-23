Александер-Арнольд высказался о влиянии Слота на его уровень игры

Защитник «Ливерпуля» высоко отозвался о работе под руководством главного тренера команды .

Я сказал Арне Слоту, что хочу стать тем защитником, которого все в Европе будут опасаться. Наличие рядом наставника, который учит и помогает становиться лучше, очень освежает.