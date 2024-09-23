Александер-Арнольд высказался о влиянии Слота на его уровень игры

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высоко отозвался о работе под руководством главного тренера команды Арне Слота.
Я сказал Арне Слоту, что хочу стать тем защитником, которого все в Европе будут опасаться. Наличие рядом наставника, который учит и помогает становиться лучше, очень освежает.
Ранее футболист отметился статистическим достижением.
Ну что, если хочет, то пусть уходит. Незаменимых нет.
Тем более при всей его гениальности на каждой позиции у него есть большие минусы. Каждый хороший вингер его проходит раз за разом, из года в год.
К этому добавились вальяжность и высокомерие на поле.
Но уходить без продления это плевок клубу и болельщикам.
Особенно уходя в Реал за ноль копеек, попахивает дешевым обманом.
За такое будут его проклинать.
Если решит остаться на Энфилде, то пусть работает над своими слабыми местами и меньше говорит.
Лично я думаю, Трент выбьет себе один из самых жирных контрактов в АПЛ и останется в Ливерпуле.
Ну что, если хочет, то пусть уходит. Незаменимых нет.
Тем более при всей его гениальности на каждой позиции у него есть большие минусы. Каждый хороший вингер его проходит раз за разом, из года в год.
К этому добавились вальяжность и высокомерие на поле.
Но уходить без продления это плевок клубу и болельщикам.
Особенно уходя в Реал за ноль копеек, попахивает дешевым обманом.
За такое будут его проклинать.
Если решит остаться на Энфилде, то пусть работает над своими слабыми местами и меньше говорит.
Лично я думаю, Трент выбьет себе один из самых жирных контрактов в АПЛ и останется в Ливерпуле.