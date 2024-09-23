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«Всегда ищут драму, обороняются всей командой». Аканджи — об «Арсенале»

вчера, 17:39
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Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи раскритиковал «Арсенал» после очного матча в АПЛ (2:2).

Когда мы с ними играем, они всегда ищут драму. Жестко играют в единоборствах, обороняются всей командой в штрафной, пытаются забить со стандартных положений.

Не думаю, что в Европе кто-то делает это лучше «Арсенала». В конце концов, мы всегда берём титул, и я не думаю, что в этом сезоне что-то изменится. Мы должны быть осторожнее, поскольку в каждой дуэли и при каждом штрафном ударе они падали на землю. Футболисты падают, чтобы подняться, снова бегут назад и снова падают. Один из их игроков подошел к вратарю и попросил его лечь на газон. Мы не можем на это повлиять.

Арбитр должен контролировать подобные ситуации в течение всего сезона. У «Арсенала» получилось [проявить себя], и если они довольны одним баллом, то мы нет – мы пытались взять больше, но их все устраивает.

В чемпионате еще ничего не решено. Нам нужно завоевать 99 пунктов, и, надеюсь, мы сможем взять их все, а дальше увидим, что из этого получится. Не знаю, как мы сможем сыграть [два матча] за два дня. Но мы должны сделать то, что должны, и быть готовы к середине недели.

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Все комментарии
dtz883rv4287
dtz883rv4287
вчера в 20:55
Повезло им на последней добавленной минуте
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:51
Какие то жалкие отмазки и нытье👎. Радуйтесь что отскочили на 98 минуте!! Арсенал должен был выйграть вас но надеюсь он сделает это в следущий раз. 🙏
allemz
allemz
вчера в 17:49, ред.
Аканджи и Силва погорячились, но их можно понять, игра напряжённая была, друг друга провоцировали. Канониры ещё ладно, играют как могут. Куда позорнее Реал со своим высокомерным горе-тренеришкой, с лучшим по именам составом и престижу, при этом добывающий победу раком все 120 минут, чтобы после матча рассуждать о величии и красоте футбола. В АПЛ всегда будет напряжение, а у тех Эндрик в последнем матче с Эспаньолом упускает мяч за линию поля, свистун нагло промолчал, потом бразилец спокойно возвращается, его тянут за футболку, судья не свистит, а как только дополз до чужой штрафной, свистун ставит пенальти. Вот такие матчи надо обсуждать и высмеивать! Вот кто ищет драму...
Гость
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