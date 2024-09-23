«Всегда ищут драму, обороняются всей командой». Аканджи — об «Арсенале»

Защитник «Манчестер Сити» раскритиковал «Арсенал» после очного матча в АПЛ (2:2).

Когда мы с ними играем, они всегда ищут драму. Жестко играют в единоборствах, обороняются всей командой в штрафной, пытаются забить со стандартных положений.

Не думаю, что в Европе кто-то делает это лучше «Арсенала». В конце концов, мы всегда берём титул, и я не думаю, что в этом сезоне что-то изменится. Мы должны быть осторожнее, поскольку в каждой дуэли и при каждом штрафном ударе они падали на землю. Футболисты падают, чтобы подняться, снова бегут назад и снова падают. Один из их игроков подошел к вратарю и попросил его лечь на газон. Мы не можем на это повлиять.

Арбитр должен контролировать подобные ситуации в течение всего сезона. У «Арсенала» получилось [проявить себя], и если они довольны одним баллом, то мы нет – мы пытались взять больше, но их все устраивает.

В чемпионате еще ничего не решено. Нам нужно завоевать 99 пунктов, и, надеюсь, мы сможем взять их все, а дальше увидим, что из этого получится. Не знаю, как мы сможем сыграть [два матча] за два дня. Но мы должны сделать то, что должны, и быть готовы к середине недели.