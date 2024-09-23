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Бернарду Силва пожаловался на засчитанные голы «Арсенала»

вчера, 11:45
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва недоволен засчитанными голами «Арсенала» в очном матче (2:2):

Первый мяч мы пропустили, когда судья подозвал нашего капитана к себе. Из-за этого он не успел вернуться в оборону. Второй мы пропустили с углового. Они блокировали нашего вратаря. Арбитр позволял им тянуть время. Мне не нравится судейство в лиге. Перед каждым сезоном обещают улучшить его. Одни слова, ничего не меняется.

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амурец
амурец
вчера в 16:02
Похоже в МС любят поныть
Ezhoff
Ezhoff ответ allemz (раскрыть)
вчера в 13:49, ред.
1. Холланд после того, как Сити сравнял счёт кинул мячом в голову защитнику Арсенала. По правилам - красная. Холланду ничего.
2. Холланд же после этого жестко фолит на Парти. Ничего.
3. Диаш ударяет локтём Хавертса. Нет второй желтой.
4. Доку отбросил мяч без наказания.

Троссар за что вторую жёлтую получил? За толчок в спину? Почему Диаш без второй желтой за локоть? За то, что мяч после свистка пнул? Почему Доку отбросил мяч и ничего?

И после того, как реф пощадил 3 игроков Сити за очевиднейшие фолы, эмиратские нытики начинают плакать, что не подождали, пока Вокер дотащит свою пятую точку до защиты (о боже, не дали замедлить игру), и за рабочий момент в штрафной с вратарем?)))

Смешно.

Ладно, этот цирк от арабских клоунов осталось смотреть недолго, в следующем сезоне Пеп уйдет 100%, и развалится этот недоклуб. А если ещё наконец-то суды начнут нормально работать, то наград лишится и во второй див отлетит.
shlomo
shlomo
вчера в 13:00
Самим нужно забивать больше чем забивают соперники...
sihafazatron
sihafazatron ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:12
В одну сторону только смотрят....ну пусть))
Матч прошел и уже забыли....
А вот за травму Родри очень тревожно. Дновачичем не вывезем никак
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:05
Не надо искать причины, нужно хорошо играть...
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:05
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 11:56
    По каждому голу Арсенала могут быть вопросы, также и по удалению тоже....Судейство явно не лучшее.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 11:55
    Это похоже на нытьё...
    Надо было забивать больше.
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