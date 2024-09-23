Бернарду Силва пожаловался на засчитанные голы «Арсенала»

Полузащитник «Манчестер Сити» недоволен засчитанными голами «Арсенала» в очном матче (2:2):

Первый мяч мы пропустили, когда судья подозвал нашего капитана к себе. Из-за этого он не успел вернуться в оборону. Второй мы пропустили с углового. Они блокировали нашего вратаря. Арбитр позволял им тянуть время. Мне не нравится судейство в лиге. Перед каждым сезоном обещают улучшить его. Одни слова, ничего не меняется.