Бернарду Силва пожаловался на засчитанные голы «Арсенала»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва недоволен засчитанными голами «Арсенала» в очном матче (2:2):
Первый мяч мы пропустили, когда судья подозвал нашего капитана к себе. Из-за этого он не успел вернуться в оборону. Второй мы пропустили с углового. Они блокировали нашего вратаря. Арбитр позволял им тянуть время. Мне не нравится судейство в лиге. Перед каждым сезоном обещают улучшить его. Одни слова, ничего не меняется.
2. Холланд же после этого жестко фолит на Парти. Ничего.
3. Диаш ударяет локтём Хавертса. Нет второй желтой.
4. Доку отбросил мяч без наказания.
Троссар за что вторую жёлтую получил? За толчок в спину? Почему Диаш без второй желтой за локоть? За то, что мяч после свистка пнул? Почему Доку отбросил мяч и ничего?
И после того, как реф пощадил 3 игроков Сити за очевиднейшие фолы, эмиратские нытики начинают плакать, что не подождали, пока Вокер дотащит свою пятую точку до защиты (о боже, не дали замедлить игру), и за рабочий момент в штрафной с вратарем?)))
Смешно.
Ладно, этот цирк от арабских клоунов осталось смотреть недолго, в следующем сезоне Пеп уйдет 100%, и развалится этот недоклуб. А если ещё наконец-то суды начнут нормально работать, то наград лишится и во второй див отлетит.
2. Холланд же после этого жестко фолит на Парти. Ничего.
3. Диаш ударяет локтём Хавертса. Нет второй желтой.
4. Доку отбросил мяч без наказания.
Троссар за что вторую жёлтую получил? За толчок в спину? Почему Диаш без второй желтой за локоть? За то, что мяч после свистка пнул? Почему Доку отбросил мяч и ничего?
И после того, как реф пощадил 3 игроков Сити за очевиднейшие фолы, эмиратские нытики начинают плакать, что не подождали, пока Вокер дотащит свою пятую точку до защиты (о боже, не дали замедлить игру), и за рабочий момент в штрафной с вратарем?)))
Смешно.
Ладно, этот цирк от арабских клоунов осталось смотреть недолго, в следующем сезоне Пеп уйдет 100%, и развалится этот недоклуб. А если ещё наконец-то суды начнут нормально работать, то наград лишится и во второй див отлетит.