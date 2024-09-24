«Ростов» обратился в ЭСК по моменту из матча с махачкалинским «Динамо»

«Ростов» направил обращение в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой о рассмотрении неудаления защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева на 23‑й минуте матча 9-го тура РПЛ. Об этом сообщает источник со ссылкой на службу коммуникаций РФС.
Футболист прихватил в штрафной площади нападающего ростовчан Роналдо, после чего бразилец упал. Однако арбитр Сергей Карасёв не зафиксировал нарушение, бригада VAR с этой позицией согласилась. В «Ростове» считают, что действия защитника надо расценивать, как «лишение явной возможности забить гол».