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«Ростов» обратился в ЭСК по моменту из матча с махачкалинским «Динамо»

вчера, 13:27
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

«Ростов» направил обращение в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой о рассмотрении неудаления защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева на 23‑й минуте матча 9-го тура РПЛ. Об этом сообщает источник со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

Футболист прихватил в штрафной площади нападающего ростовчан Роналдо, после чего бразилец упал. Однако арбитр Сергей Карасёв не зафиксировал нарушение, бригада VAR с этой позицией согласилась. В «Ростове» считают, что действия защитника надо расценивать, как «лишение явной возможности забить гол».

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:53
играть надо товарищ Карпин и забивать
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:21
Пальцева который матч уже удалять надо
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:39
Ничья - как Победа для Динамо Махачкала..
j8rpzzqzfq8s
j8rpzzqzfq8s
вчера в 14:27
Пустая трата времени, Карасев теряет квалификацию, но не расположение руководства РПЛ.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:20
Жаль что это ничего не даст Ростову
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:48
К Карасёву в последнее время очень много нареканий. В этом сезоне уже были скандалы при его обслуживании матчей с участием Динамо и Спартака.
Аксинья
Аксинья
вчера в 13:42
Неужели молодой судья на ВАРе не мог не согласится с авторитетом Карасева, а вот если бы Карасев зафиксировал нарушение то ВАР был бы ЗА двумя руками. Ну а что судейки будут "гнобить " ростовчан из-за их тренера в этом сомнений нет.))
qgsqn2bdk6xy
qgsqn2bdk6xy
вчера в 13:36
Самим надо забивать, а не протесты писать
Гость
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