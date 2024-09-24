«Ростов» обратился в ЭСК по моменту из матча с махачкалинским «Динамо»

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вчера, 13:27

«Ростов» направил обращение в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) с просьбой о рассмотрении неудаления защитника махачкалинского «Динамо» на 23‑й минуте матча 9-го тура РПЛ . Об этом сообщает источник со ссылкой на службу коммуникаций РФС .