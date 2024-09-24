«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по второй жёлтой карточке Маухуба

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вчера, 10:55

Московское «Динамо» направило в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) просьбу о рассмотрении второй жёлтой карточки нападающему на 74‑й минуте матча со «Спартаком». Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на службу коммуникаций РФС .

Футболист получил две жёлтые карточки за три минуты в связи с недовольством решением арбитра Сергея Иванова и симуляцией. После поединка председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что недоволен судейством и допустил обращение клуба в ЭСК.