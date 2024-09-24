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«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по второй жёлтой карточке Маухуба

вчера, 10:55
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Московское «Динамо» направило в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) просьбу о рассмотрении второй жёлтой карточки нападающему Эль Мехди Маухубу на 74‑й минуте матча со «Спартаком». Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

Футболист получил две жёлтые карточки за три минуты в связи с недовольством решением арбитра Сергея Иванова и симуляцией. После поединка председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что недоволен судейством и допустил обращение клуба в ЭСК.

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Все комментарии
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 23:38
я последнее время не лезу в решения арбитров) всяко бывает,но тут явный перебор и предвзятость,понятно что после матча кулаками без полезно махать, но тут я вижу явную предвзятость,арбитр прекрасно понимал что у игрока есть карточка,а в таких случаях вторую показывают только если очень уж жестко сыграл,возникает вопрос почему в одном матче за это даже желтой не было,а в другом вторая и без сомнений!как это понимать?или все опять на усмотрении? так это не закон,опять кистень начинается
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:51
комиссия всё расставит на свои места.
Сп62
Сп62 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:14
Если решение будет положительным, то дисквалификацию отменят.
lotsman
lotsman ответ Борисыч1 (раскрыть)
вчера в 15:19
Привет! Я то думал куда Борисыч пропал, а ты оказывается шифруешься. Как осьминог, и цвет меняешь и щупальцев много.))
ne4m4daknxbz
ne4m4daknxbz
вчера в 14:38
Требовать спараведливости в отношении спартака в ЭСК глухой номер.
Capral
Capral
вчера в 12:47, ред.
Если бы гафин был умнее, ну или хотябы порядочнее, чем он есть, он должен был бы нe кляузы на судей строчить, а публично извиниться, за тот- безобразный, тупой и пришибленный ролик про "свиней". Я конечно понимаю, что- ни совести, ни чести у банкиров, никогда не было и не будет, тем более, такому бутафорскому динамо как сейчас- вообще всё простительно, но хоть, какая-то честь и порядочность у этих людей должна быть...
Capral
Capral ответ STADIÓN ČSSR (раскрыть)
вчера в 12:34
)))))))
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:29
Приветствую! Верю на слово
nng77nu5gp39
nng77nu5gp39
вчера в 12:27
Карточка абсолютно надуманная и левая, Иванов как мог помогал спартаку, но не получилось.
Capral
Capral ответ STADIÓN ČSSR (раскрыть)
вчера в 12:25, ред.
Привет, Михаил!!!
Да, определенное зерно в твоих словах есть. Скажу больше, то, что всегда говорю: у такого неуча и деревенщины как Личка, игроки высокого технического уровня, как Битело и Карраскаль- будут деградировать, что, фактически, мы сейчас и наблюдаем... Удивительно, но пока еще держится Нгамальо. Спартак сам отдал победу, о чем недавно, даже Бубнов написал.

Но что интересно, вчера статья появилась, я её скринил, если надо могу показать, что, Станкович, для усиления креатива в атаке, поставил в группу атаки Зобнина. Фактически, он сделал то, что делал кобелев в Динамо. Из этого следует, что Станкович, всё-таки видит игроков и их uндивидуальные качества!!! А про Зобнина- диспетчера, я давно говорю...
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:16
Виктор, мне кажется Личка настолько непредсказуем, что это тоже помогло динамовцам отыграться, то есть игроки предоставлены сами себе и как раз из этого получаются индивидуальные голы, который и был забит
Борисыч1
Борисыч1 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:59
Привет! А ничего менять и не надр. Наоборот, несправедливое удаление подстегнуло Динамовцев, а спартачей подвигло отойти назад для удержания результата. Жалоба нужна для наказания арбитра(там денег лишают) и отстранения его от дальнейшего судейства. И, главное, в назидание остальному судейскому стаду.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:36, ред.
А вот интересно как у нас в регламенте, если удаление признано ошибочным то дисквалификация на следующий матч анулируется? По логике должна, но зная наших деятелей от футбола логики может и не случиться
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:35
Мало вероятно, что отменят, но попытаться надо.
Futurista
Futurista
вчера в 11:35, ред.
Пусть идет свиней дрессировать на пару матчей....на ферме)...
Capral
Capral
вчера в 11:19
А что так недовольны? Наоборот, удаление помогло банкирам спастись, в казалось бы уже безнадежной игре. Мобилизовались и воспользовались самоуспокоенностью Спартака. Особенно, приколько смотреть на возмущения гафина, который, толком то и в футболе не понимает. Хорошо бы ему напомнить, как судьи помогали его банкирам, когда там недотренер из Майнца работал. Видать забыл...
lotsman
lotsman
вчера в 11:18
Это уже ничего не изменит. После драки кулаками не машут.)
q96d2tjr2qke
q96d2tjr2qke
вчера в 11:05
Тут Иванов явно погрячился
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