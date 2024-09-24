«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по второй жёлтой карточке Маухуба

Московское «Динамо» направило в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) просьбу о рассмотрении второй жёлтой карточки нападающему Эль Мехди Маухубу на 74‑й минуте матча со «Спартаком». Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.
Футболист получил две жёлтые карточки за три минуты в связи с недовольством решением арбитра Сергея Иванова и симуляцией. После поединка председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что недоволен судейством и допустил обращение клуба в ЭСК.