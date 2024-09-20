Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Назначены арбитры на матчи 9-го тура Российской Премьер-Лиги

вчера, 15:22

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

21 сентября (суббота)

«Акрон» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Егор Болховитин, Максим Ковалев; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Зуев.

«Зенит» – «Факел»: судья – Павел Кукуян; помощники судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.

«Рубин» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Александр Колобаев.

22 сентября (воскресенье)

«Химки» – «Оренбург»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Александр Богданов, Игорь Князев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Евгений Турбин; инспектор – Алексей Тюмин.

«Спартак» – «Динамо» Москва: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Андрей Образко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Артем Любимов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Ростов» – «Динамо» Махачкала: судья – Сергей Карасев, помощники судьи – Игорь Демешко, Алексей Ермилов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Алексей Резников.

«Пари НН» – «Локомотив»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Варанцо Петросян, Рашид Абусуев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Владимир Казьменко.

23 сентября (понедельник)

«Ахмат» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк; помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Сергей Каруненко; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Николай Иванов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Арбитр рассказал, что Месси мог пропустить финал Кубка Америки 2007
Вчера, 13:22
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром»
17 сентября
ЦСКА обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам игры против «Зенита»
17 сентября
ОфициальноСтали известны имена арбитров на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России
16 сентября
Тэйлор показал 16 жёлтых карточек в матче АПЛ. Это рекорд лиги
15 сентября
«Абсолютно бесполезный час» — Карпин о встрече РФС по поводу судейства
14 сентября
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ lukarelli (раскрыть)
вчера в 19:51
Он что, родственник Вилкова?
lukarelli
lukarelli
вчера в 18:45
Возьмите нашего Стецурина из Беларуси,он ваш Зенит на постоянное 10 место за пол сезона опустит
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:42
Рубин -- ЦСКА Кирилл Левников. Хорошего судейства без ляпов.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:51
Для Спартачей по одному месту кто судья , главное что бы ляпов не делал ни кому в матче. За исключением ( а исключения всегда есть) конечно же "знаменитого" казарцева...)
lotsman
lotsman
вчера в 16:26
Лишь бы Кукуян не накукуянил.) Желательно без судейских ляпов и скандалов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:06
Спартачи опять начнут завывать по поводу Иванова...
vmwth67gq7z7
vmwth67gq7z7
вчера в 16:05
Одни и те же лица, одни и те же ошибки.
eu99dzgdn27k
eu99dzgdn27k
вчера в 15:36
Всё равно кто-нибудь да накукуянит
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 