Судейство в АПЛ – позорище. Зашкаливает количество испорченных арбитрами матчей

1727080527

23 сентября 2024, 11:35

Оливер и Тэйлор – враги футбола без скандалов.

Арбитры в Англии – создатели хаоса

Фанаты за ночь написали миллионы комментариев, что судья Майкл Оливер превратил схватку «Манчестер Сити» и «Арсенала» в шоу о себе любимом. Сильные арбитры незаметные, но Оливер – слабый судья. В прошлом сезоне провалился, что не помешало назначить Майкла на ключевой поединок. Ещё Оливер – некомпетентный рефери. Подозвал Уокера к себе, после чего не дал времени вернуться на позицию – «Арсенал» сравнял счёт.

А Холанд после спасительного гола «Манчестер Сити» на последних секундах бросил мяч в голову игроку «Арсенала». По правилам футбола такое поведение — красная карточка. Судья простил Эрлинга. На что норвежец ответил жёстким фолом против полузащитника «Арсенала» Партея после розыгрыша мяча. И снова без карточки. Диаш ударил Хаверца локтем. Без второй карточки. Доку отбросил мяч без наказания, а Троссард пнул мяч и его удалили.

Форвард «Арсенала» поступил крайне глупо. Но если удаляешь Троссарда, то удаляй Диаша и Холанда. Тогда можно рассказывать, что арбитр поставил букву закона выше духа футбола, поэтому выгнал всех, к кому мог дотянуться. Но Оливер не умеет быть грамотным и сначала думать, а потом делать. Всегда был слабым и странным арбитром. Полное отсутствие харизмы. Вчера был далеко не первый слабый матч Майкла. И даже не пятидесятый.

Но раз такой человек судит матч «Манчестер Сити» и «Арсенала», то остальные ещё хуже. Арбитр Кавана в игре «Брайтона» и «Арсенала» удалил Райса за отброс мяча после того, как Деклана ударили по ноге. Снаряд катился по земле, судье не стоило размахивать карточкой. Но круговая порука в АПЛ означает, что Ховард Уэбб – бывший скандальный судья и глава арбитров сейчас, обязательно защитит своих подопечных. Клубы от этого устали.

Слишком много несправедливости. Когда судьи не наказывают игроков Гвардиолы за очевидные нарушения – в прошлом сезоне у Оливера были ошибки в играх «горожан» с «Арсеналом» и «Ливерпулем», но строго относятся к остальным, то растёт недовольство. А если суммировать, то на первом плане просто некомпетентность рефери в АПЛ . Они совершали ошибки против всех команд лиги. Сегодня претензии к Оливеру есть у двух команд.

Судейский корпус обиделся на всех

Опасно, когда власть у обиженных, поскольку они в мире слепой мести всем подряд. Арбитры в АПЛ обижены крутыми экспертами, которые всегда разносят их решения. Уэббу приходилось извиняться после ошибок перед многими тренерами и клубами. В том числе, перед Артетой. Арбитры в АПЛ обижены фанатами. Им пишут такое, что процитировать не можем. Судьи в Англии обижены УЕФА и ФИФА , поскольку британским арбитрам не доверяют великие матчи.

Даже когда в финале Лиги чемпионов не было клуба АПЛ , то судил решающий бой Орсато, а не арбитр из Англии. Ещё рефери обижаются на журналистов, ведь те указывают на главный грех – непоследовательность и неумение понимать футбол. В одних моментах арбитры придираются к мелочи. В других поединках игнорируют нечто очевидное. Порой ошибка настолько жёсткая, что даже Уэбб не может объяснить, что стрельнуло в голове у арбитров, что пропустили эпизод?

Есть повторы – не пользуются. Есть возможность внести поправки в правила, ведь IFAB – орган, который меняет законы футбола, включает представителей именно британских ассоциаций. Например, если бы разрешили проверять вторые жёлтые карточки, то избежали бы множества неграмотных удалений. Пока можно оценить только прямую красную. А дайте тренеру право запросить одну проверку за тайм – избежите половины скандалов. Но арбитрам АПЛ не нужно правосудие.

Обиженные в режиме мести. Странный судья Тэйлор в поединке «Челси» и «Борнмута» побил рекорд АПЛ . Он показал 14 желтых карточек игрокам. Был ли футбол грубым? Не был, но арбитр бездарь. Ему сложнее успокоить команды и заслужить уважение, чем размахивать лишними карточками. Если добавить предупреждение для тренеров, то вместе 16 желтых без единой красной карточки. Такой цирк случился в поединке с 25 фолами на две команды, обычное число.

Из-за арбитров страдает репутация АПЛ

Арбитры АПЛ , в том числе и Оливер, взяли неназванные суммы денег от шейхов из ОАЭ , когда работали в их лиге. Другие женатые рефери АПЛ выкладывали фото с девушками древней профессии, когда вместе отдыхали на курорте. Можно ставить под сомнение интеллект арбитров, хотя для их профессии ум не будет лишним. Сам Уэбб трудился на шейхов в прошлом. Затем разрешил это делать другим. Судьи летали за тридевять земель, а в АПЛ работали уставшими.

На чужбине с ними могли контактировать владельцы разных клубов АПЛ , в том числе американцы. Здесь не только конфликт интересов, но и подстрекание к коррупции. И это ещё вариант с незаконными ставками не рассматриваем. Хотя если судья даёт 16 жёлтых карточек, то хорошо бы проверить, не было ли огромных ставок на такое событие где-то в Азии. Такое ощущение, что над зрителями издеваются. Речь о главной национальной футбольной лиге планеты.

АПЛ смотрят во всех уголках мира, где есть доступ к интернету. Низкий уровень арбитража унижает миллионы фанатов и команды годами. Также есть вопрос авторитета. Если бы Райс и Троссард уважали арбитров, то вели себя иначе. Если бы Диаш и Доку уважали Оливера и боялись получить жёлтые карточки, то действовали бы иначе. Многие перцы вроде Салаха и Бруну Фернандеша не падали бы от дыхания соперников в прошлых сезонах с нормальными судьями.