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«Пари НН» обратился в ЭСК в связи с удалением Гоцука в матче Кубка России

вчера, 12:31
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Пари НН» направил в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) просьбу рассмотреть решение главного арбитра матча Кубка России с «Ахматом» Евгения Буланова удалить защитника команды Кирилла Гоцука и назначить пенальти на 57‑й минуте. Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций РФС.

Игрок был удалён с поля за лишение явной возможности забить гол. За его фол на Мохаммеде Талале был назначен пенальти, который реализовал Лукас Ловат. Этот мяч стал победным для грозненского клуба.

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Все комментарии
Billagon
Billagon
вчера в 14:29
Еще одно бесполезное обращение.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:57
Вот на этой неделе у них работенки много... пусть отрабатывают свою зарплату.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:49
Пари НН имеет право на это
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