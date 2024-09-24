«Пари НН» обратился в ЭСК в связи с удалением Гоцука в матче Кубка России

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вчера, 12:31

«Пари НН» направил в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) просьбу рассмотреть решение главного арбитра матча Кубка России с «Ахматом» удалить защитника команды и назначить пенальти на 57‑й минуте. Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций РФС .

Игрок был удалён с поля за лишение явной возможности забить гол. За его фол на был назначен пенальти, который реализовал Лукас Ловат. Этот мяч стал победным для грозненского клуба.