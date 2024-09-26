Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераныАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Кроос рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 14:32

Экс-полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед».

Хотел ли я поиграть в АПЛ? Я имел возможность на более раннем этапе карьеры. В 2014 году я согласовал договор с «Манчестер Юнайтед» до трансфера в «Реал» из «Баварии».

Но МЮ отправил в отставку Дэвида Мойеса, который контактировал с «Баварией», и назначил Луи ван Гала (в «Баварии» игрок и футболист испытали неудачный опыт сотрудничества – прим.ред.).

В итоге обе стороны с благодарностью отказались [от сделки].

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Факел» проведет ретро-матч со сборной России и СССР
Вчера, 10:54
Стало известно, почему Роналду пропустил матч национального Кубка
23 сентября
Фергюсон признался, что скучает по работе
21 сентября
Саломон Калу возобновил игровую карьеру. Он также будет директором клуба
21 сентября
Ибрагимович рассказал о самой приятной мести в карьере
21 сентября
Ибрагимович: «Я бы смог выходить на последние 20 минут»
20 сентября
Сортировать
Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 17:18
Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 17:06
И хорошо что не перешел, иначе пришлось бы долго философствовать после Ван Гала в МЮ и вся карьера была бы сплошной философией.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:16
Слушая Крооса, понимаешь, как много факторов влияет на трансферные решения. Даже малейшие изменения могут сыграть решающую роль. Увольнение Дэвида Мойеса стало поворотным моментом. Ван Гала и Кроосу пришлось бы преодолевать предвзятости, и это могло бы негативно сказаться на его карьере. В итоге он нашёл своё место в Реале, и эта команда помогла ему стать настоящей легендой. Это яркий пример того, как порой судьба может вмешаться в карьеру игрока.
eyr9uj6ybkm3
eyr9uj6ybkm3
вчера в 16:01
Теперь об этом можно только вспоминать.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:58
Что Бог не делает , все к лучшему!
xcbpz2herfn8
xcbpz2herfn8
вчера в 15:09
Этот случай показывает, как неожиданные события могут повлиять на планы и карьеру спортсменов.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:07
Ну наверное и к лучшему это произошло.... В Реле зато звезда был.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:44
Кроос, если хочешь рассказать о себе, не пользуйся краткосрочными услугами писак жёлтого цвета. Садись лучше за книгу... Возьми в соавторы хорошего журналиста и наговаривай на диктофон подобные истории. Эту книгу будут читать, да и денег заработаешь...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 