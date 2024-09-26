Кроос рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед»

Экс-полузащитник «Реала» и сборной Германии рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед».

Хотел ли я поиграть в АПЛ ? Я имел возможность на более раннем этапе карьеры. В 2014 году я согласовал договор с «Манчестер Юнайтед» до трансфера в «Реал» из «Баварии».

Но МЮ отправил в отставку Дэвида Мойеса, который контактировал с «Баварией», и назначил Луи ван Гала (в «Баварии» игрок и футболист испытали неудачный опыт сотрудничества – прим.ред.).

В итоге обе стороны с благодарностью отказались [от сделки].