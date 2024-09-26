Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераныТоварищеские матчи. Клубы 2024

«Факел» проведет ретро-матч со сборной России и СССР

вчера, 10:54

«Факел» впервые в истории проведет ретро-матч, соперником станет команда ветеранов сборных России и СССР.

Встреча состоится 15 октября на стадионе «Факел», в мероприятии примут участие Игорь Семшов, Ринат Дасаев, Андрей Каряка, Дмитрий Кузнецов, Александр Филимонов и другие.

Часть вырученных средств будет направлена на благотворительность.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стало известно, почему Роналду пропустил матч национального Кубка
23 сентября
Фергюсон признался, что скучает по работе
21 сентября
Саломон Калу возобновил игровую карьеру. Он также будет директором клуба
21 сентября
Ибрагимович рассказал о самой приятной мести в карьере
21 сентября
Ибрагимович: «Я бы смог выходить на последние 20 минут»
20 сентября
Жирков рассказал, почему сыграет за ЦСКА в ретро-матче с «Зенитом»
20 сентября
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ STADIÓN ČSSR (раскрыть)
сегодня в 12:24
Привет, Дружище!!!
Чуть, позднее, обязательно посмотрю!!! Спасибо!!!)))
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:19
Приветствую Виктор, тоже иногда натыкаюсь на матчи с участием Дасаева. Тогда матч был чёрно-белым, когда его смотришь снова, но уже в цвете, то как будто смотришь заново ) Кроме Дасаева запомнился Туре, как то он по манере напоминает Пеле, тогда это было на вес золота
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:30
Факелу никакая пиар акция не поможет...
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:11
Интересно, а примут ли участие ветераны СССР из ближнего зарубежья? Конечно, Украина не в счёт, но ведь были игроки и в других республиках.
lotsman
lotsman
вчера в 12:03
Для Воронежа это будет хорошее событие. Интересно будет посмотреть как Факел справится с ветеранами.)
437un5gfv4ta
437un5gfv4ta
вчера в 11:54
Воронежская команда пока не блещет, так будет како-то стимул.
drug01
drug01
вчера в 11:50
Это будет памятная достойная игра!!
Capral
Capral
вчера в 11:18
А кто же от СССР- кроме Дасаева и Кузнецова?
Только ради Дасаева посмотрел бы!!! Многое бы вспомнил... Эх, какое было время, какие были Люди!!!!!!!
Egorium19
Egorium19
вчера в 11:14
И ветеранам хорошо, и зрителям.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:01
Хорошее дело,деньги на благотворительность!!!
r5ssh2ymt3ac
r5ssh2ymt3ac
вчера в 11:00
В Воронеже явно как всегда будет полный стадион
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 