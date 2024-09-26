«Факел» проведет ретро-матч со сборной России и СССР

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вчера, 10:54

«Факел» впервые в истории проведет ретро-матч, соперником станет команда ветеранов сборных России и СССР .

Встреча состоится 15 октября на стадионе «Факел», в мероприятии примут участие Игорь Семшов, Ринат Дасаев, Андрей Каряка, Дмитрий Кузнецов, Александр Филимонов и другие.

Часть вырученных средств будет направлена на благотворительность.