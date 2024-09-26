«Факел» проведет ретро-матч со сборной России и СССР

«Факел» впервые в истории проведет ретро-матч, соперником станет команда ветеранов сборных России и СССР.
Встреча состоится 15 октября на стадионе «Факел», в мероприятии примут участие Игорь Семшов, Ринат Дасаев, Андрей Каряка, Дмитрий Кузнецов, Александр Филимонов и другие.
Часть вырученных средств будет направлена на благотворительность.
Чуть, позднее, обязательно посмотрю!!! Спасибо!!!)))
Чуть, позднее, обязательно посмотрю!!! Спасибо!!!)))
https://youtu.be/kqY34bI0Mpo?si=vieSRyD-ldMflhUV
Только ради Дасаева посмотрел бы!!! Многое бы вспомнил... Эх, какое было время, какие были Люди!!!!!!!
Только ради Дасаева посмотрел бы!!! Многое бы вспомнил... Эх, какое было время, какие были Люди!!!!!!!