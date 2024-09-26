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Левандовски повлиял на переход Щесного в «Барселону»

вчера, 22:35

Нападающий Роберт Левандовски повлиял на переход вратаря Войцеха Щесного в «Барселону».

Форвард пообещал голкиперу игровое время.

О переходе Щесного в «Барселону» будет объявлено в ближайшие дни.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:06
Левандовский знает наверно как играет этот вратарь,поэтому и позвал его в команду.
xgr6n3knhy8y
xgr6n3knhy8y
сегодня в 00:30
А как своего не перетащить, это норма.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 23:05
Форвард пообещал голкиперу игровое время
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1389747/shchesny-voyceh-barselona 26.09.2024
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drug01
drug01
вчера в 22:53
Тащат своих в команду..... Посмотрим что получится?
Гость
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