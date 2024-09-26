Левандовски повлиял на переход Щесного в «Барселону»

Нападающий Роберт Левандовски повлиял на переход вратаря Войцеха Щесного в «Барселону».
Форвард пообещал голкиперу игровое время.
О переходе Щесного в «Барселону» будет объявлено в ближайшие дни.
Нападающий Роберт Левандовски повлиял на переход вратаря Войцеха Щесного в «Барселону».
Форвард пообещал голкиперу игровое время.
О переходе Щесного в «Барселону» будет объявлено в ближайшие дни.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1389747/shchesny-voyceh-barselona 26.09.2024
Похоже на начало анекдота
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1389747/shchesny-voyceh-barselona 26.09.2024
Похоже на начало анекдота