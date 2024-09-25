Хау и Митчелл провели переговоры и готовы работать вместе в «Ньюкасле»

1727266964

вчера, 15:22

По информации источника, главный тренер «Ньюкасла» и спортивный директор провели переговоры и теперь готовы работать вместе.

Отношения между ними оказались под пристальным вниманием после окончания летнего трансферного окна, когда клуб не смог подписать защитника Марка Гуэхи.

Ранее рулевой признался, что не разговаривал с Митчеллом после того, как последний дал обширное интервью во время сентябрьского международного перерыва, в котором раскритиковал аспекты набора в клуб.

Появившаяся ранее информация о том, что спортивный директор покинет «Ньюкасл» раньше тренера, если продолжится так называемая «борьба за власть», была опровергнута, а основной владелец клуба — Саудовский государственный инвестиционный фонд (PIF) — хочет, чтобы они работали вместе в рамках новой структуры управления.