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Хау и Митчелл провели переговоры и готовы работать вместе в «Ньюкасле»

вчера, 15:22

По информации источника, главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау и спортивный директор Пол Митчелл провели переговоры и теперь готовы работать вместе.

Отношения между ними оказались под пристальным вниманием после окончания летнего трансферного окна, когда клуб не смог подписать защитника Марка Гуэхи.

Ранее рулевой признался, что не разговаривал с Митчеллом после того, как последний дал обширное интервью во время сентябрьского международного перерыва, в котором раскритиковал аспекты набора в клуб.

Появившаяся ранее информация о том, что спортивный директор покинет «Ньюкасл» раньше тренера, если продолжится так называемая «борьба за власть», была опровергнута, а основной владелец клуба — Саудовский государственный инвестиционный фонд (PIF) — хочет, чтобы они работали вместе в рамках новой структуры управления.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:19
Хоть я и не являюсь фанатом Ньюкасла, но понимаю, насколько важен этот момент для клуба. Гуэхи действительно мог бы стать отличным дополнением в защиту. Теперь, когда Хау и Митчелл на одной волне, это может привести к новым интересным трансферам и улучшению команды в целом. Возможно, это сделает Ньюкасл более серьезным конкурентом в Премьер-лиге.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:40
Хорошо, что помирились...
Скорее всего хозяева постарались, видимо поставили ультиматум. Если мне не изменяет память, хозяева Ньюкасла собственники нефтяных скважин в ранге не ниже шейха.
776gzeqvzweh
776gzeqvzweh
вчера в 15:23
Всегда надо искать компромисс, особенно при работе с людьми
Гость
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