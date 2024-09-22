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Гвардиола пнул кресло во время матча «Манчестер Сити» — «Арсенал»

вчера, 22:50
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола эмоционально отреагировал на гол «Арсенала» в матче АПЛ.

На 22-й минуте защитник лондонского клуба Риккардо Калафьори сравнял счёт. Игроки «горожан» бросились к главному арбитру Майклу Оливеру, по-видимому, недовольные тем, что «канонирам» позволили так быстро разыграть штрафной, который привёл к голу. Гвардиола же в порыве гнева ударил ногой кресло.

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Все комментарии
Indzaghi
Indzaghi
сегодня в 07:48
Гвардиола до этого матча насмотрелся на ,, 300 спартанцев '' .
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:56
Гвардиола же в порыве гнева ударил ногой кресло.
Кресло ожило и откусило обидчику ногу...
gxh2df7ssndu
gxh2df7ssndu
сегодня в 05:22
Лучше бы головой постучал
Rupertt
Rupertt
сегодня в 04:17
Ну не всегда же выигрывать, скоро вообще все игроки пойдут по клубам.
cpk2m5ddxvz3
cpk2m5ddxvz3
сегодня в 03:20
Лучше бы игроков своих пинал почаще чтоб не расслаблялись
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:55, ред.
Хорошее кресло..., долговечное..., не китайское видать!
p5tjgq7gxgtm
p5tjgq7gxgtm
вчера в 23:20
Это реакция на результат игры!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:13
В ответ кресло укоризненно скрипнуло...)
Madrik
Madrik ответ x58twpf2dm9t (раскрыть)
вчера в 23:07
Почему, красная на 48, сравняли на 98 .
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 23:05, ред.
Статистика по ударам ужасает.
МС 33 удара 11 в створ, Арсенал 11 ударов 3 в створ.
Я бы бился башкой об газмяс, учитывая окончательный счет.
x58twpf2dm9t
x58twpf2dm9t
вчера в 22:51
Тут пинай не пинай, ничего не изменишь.
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