Гвардиола пнул кресло во время матча «Манчестер Сити» — «Арсенал»

1727034613

вчера, 22:50

Главный тренер «Манчестер Сити» эмоционально отреагировал на гол «Арсенала» в матче АПЛ .

На 22-й минуте защитник лондонского клуба сравнял счёт. Игроки «горожан» бросились к главному арбитру Майклу Оливеру, по-видимому, недовольные тем, что «канонирам» позволили так быстро разыграть штрафной, который привёл к голу. Гвардиола же в порыве гнева ударил ногой кресло.