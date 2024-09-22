Гвардиола пнул кресло во время матча «Манчестер Сити» — «Арсенал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола эмоционально отреагировал на гол «Арсенала» в матче АПЛ.
На 22-й минуте защитник лондонского клуба Риккардо Калафьори сравнял счёт. Игроки «горожан» бросились к главному арбитру Майклу Оливеру, по-видимому, недовольные тем, что «канонирам» позволили так быстро разыграть штрафной, который привёл к голу. Гвардиола же в порыве гнева ударил ногой кресло.
Кресло ожило и откусило обидчику ногу...
Кресло ожило и откусило обидчику ногу...
МС 33 удара 11 в створ, Арсенал 11 ударов 3 в створ.
Я бы бился башкой об газмяс, учитывая окончательный счет.
МС 33 удара 11 в створ, Арсенал 11 ударов 3 в створ.
Я бы бился башкой об газмяс, учитывая окончательный счет.