«В его контракте нет пункта, по которому я не могу его заменять». Тренеры, у которых были конфликты с Роналду

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22 сентября 2024, 12:42

У КриРо часто возникали скандалы.

Криштиану Роналду запомнят как одного из величайших футболистов, когда-либо игравших, но также и как человека, обладавшего, возможно, одним из самых больших эго в этом виде спорта.

Хотя нет никаких сомнений в непоколебимом желании португальского форварда побеждать и его менталитете, нельзя отрицать и размер его эго, которое не раз на протяжении всей его карьеры заставляло его вступать в перепалки, когда он не соглашался с решениями некоторых тренеров.

Криштиану Роналду — культовая личность, как никто другой в футболе, и никогда не пытается скрыть свои эмоции. Предлагаем вспомнить пять тренеров, у которых были конфликты с португальским нападающим.

Эрик тен Хаг

Роналду дал скандальное интервью Пирсу Моргану в конце 2022 года, где он разразился язвительной тирадой о жизни в «Манчестер Юнайтед» во время своего второго периода в клубе, в ходе которого он обрушился с критикой на тен Хага, который посадил Роналду на скамейку запасных во время домашней победы над «Тоттенхэмом». Когда голландец попытался выпустить Роналду на замену, тот отказался выходить на поле.

В ноябре Роналду высказался, заявив, что не уважает голландца, который, по его мнению, не уважает его. Несмотря на то, что в результате Криштиану покинул «Манчестер Юнайтед», он просто не смог удержаться от того, чтобы снова не подколоть тен Хага в новом интервью 2024 года с Рио Фердинандом, заявив:

Тренер… Они говорят, что не могут соревноваться за победу в [Английской Премьер-Лиге] и Лиге чемпионов. [Если вы] тренер «Манчестер Юнайтед», вы не можете сказать, что не собираетесь бороться за победу в АПЛ или Лиге чемпионов. Вы должны мысленно сказать: «Послушайте, может быть, у нас нет такого потенциала, но я не могу этого сказать. Мы попробуем». Вы должны попытаться.

Ральф Рангник

Тен Хаг был не единственным тренером, на которого Роналду жаловался в 2022 году. На самом деле, основной удар пришёлся на бедного Ральфа Рангника. Криштиану высказался о немце, который временно возглавил «манкунианцев» после увольнения Оле-Гуннара Сульшера в конце 2021 года.

Если вы даже не тренер, как вы собираетесь быть боссом «Манчестер Юнайтед»? Я даже никогда о нём не слышал.

В отчете немецкого издания BILD за 2023 год утверждалось, что Роналду сообщил Рангнику, что он должен был выходить в стартовом составе в четырёх из пяти матчей «Манчестер Юнайтед», а на пятый матч его должны были оставлять дома, а не садить на скамейку запасных. Как поживает твое эго, Криштиану?

Фернанду Сантуш

Бывший тренер сборной Португалии на самом деле проделал очень хорошую работу, теша самолюбие Роналду на протяжении большей части своего восьмилетнего руководства национальной командой, выиграв Евро-2016 и Лигу наций 2018/2019 годов.

Однако всё закончилось плачевно, поскольку их отношения ухудшились, когда Сантуш боролся, чтобы не быть уволенным, а у Роналду был спад. В 2023 году Сантуш рассказал изданию A Bola, что он не разговаривал с Криштиану с момента вылета Португалии в четвертьфинале чемпионате мира 2022 года, где Сантуш заменил нападающего в проигранном матче с Южной Кореей и оставил его на скамейке запасных в следующих двух играх. В конечном итоге Португалия вылетела от сборной Марокко.

Ссылаясь на соображения готовности к матчу, Сантуш объяснил:

Я принял тактическое решение в Катаре, и для этого нужно немного разобраться в предыстории. Я уже говорил, что Роналду — лучший в мире, но в тот момент ему было очень тяжело. Во второй половине 2022 года у него было шесть ужасных месяцев, даже с личной точки зрения.

Сантуш добавил, что принял бы то же самое решение год спустя.

Андреа Пирло

Легендарный итальянец столкнулся с трудностями в работе с Роналду после того, как возглавил «Ювентус», впервые став тренером главной команды в своей карьере.

После того, как Пирло заменил Роналду в победном матче Кубка Италии против «Интера» в начале 2021 года, он резко отреагировал на вопрос журналистов о своем решении:

В контракте нет пункта, который бы запрещал его замену.

С тех пор он настаивал, что между ним и Роналду в «Ювентусе» не было никаких проблем, но в том же интервью в 2023 году сказал Daily Mail:

У нас не было проблем, но футбол меняется очень быстро. Возраст тоже имеет значение.

Жозе Моуриньо

Столкновение двух самых больших эго в футболе в, пожалуй, самом легендарном и сильном клубе этого вида спорта. Было бы крайне странно, если бы Моуриньо и Роналду, который считает себя самым популярным, не ссорились регулярно.

Жозе и Криштиану часто видели обменивающимися резкими словами на бровке в «Реале», но это никогда не было чем-то слишком серьёзным, что Моуриньо объяснил на канале FIVE на YouTube в феврале 2024 года.