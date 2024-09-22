«Манчестер Сити» хотят вышвырнуть в четвертый дивизион. На «суде века» 130 пунктов обвинения

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22 сентября 2024, 14:01

Начался исторический процесс.

Шейхи наняли лучших адвокатов Англии

Обвинений 130, а не 115, как многие запомнили. В АПЛ считают, что «Манчестер Сити» 54 раза подавал якобы неверную или скрывал правдивую информацию о финансах клуба. Якобы 14 раз обманывали в отчётах о выплатах игрокам и менеджерам, 5 раз обошли финансовые правила УЕФА , 7 раз нарушили внутренние законы прибыльности и устойчивого развития АПЛ , 35 раз отказывались от сотрудничества и 15 раз обошли другие правила. В клубе настаивают, что помогают расследованию, которое затянулось на годы из-за отказа предоставить документы. Помните, когда «Манчестер Сити» выгнали из еврокубков, но адвокаты выиграли апелляцию?

Уже тогда в УЕФА не сомневались, что были фиктивные сделки. Семья шейхов закачивала в клуб деньги, которые законным способом с пустыми местами на трибунах не заработать. Но тогда адвокаты давили в апелляционном суде, что обвинители из УЕФА получили доказательства незаконно, через слив хакеров. Гвардиолу от дисквалификации в Лиге чемпионов спасли формальности. «Манчестер Сити» признали виновным, но отлучение от еврокубков заменили на штраф. Теперь в АПЛ подготовились лучше? Комиссия из трех судей начала работу. Детали держат в секрете, ведь боятся последствий для всей АПЛ . Вердикт будет в лучшем случае в конце зимы.

Догадываемся, что в «Манчестер Сити» не согласятся с решением, будут апелляции. Задача адвокатов – затянуть процесс. Они с этим уже справились, ведь в 2025-м получат вердикт по проделкам с 2009-го по 2018-й. Слабое место в защите «Манчестер Сити» – полное отрицание вины. Категорически не согласны со всеми 130 обвинениями. В этом разница между делом «горожан» и другими случаями. «Эвертон» и ещё парочку команд ловили на разовых нарушениях. Клубы признавали вину, получали наказания, оспаривали его суровость. У «горожан» совсем другая стратегия. Наняли лорда Дэвида Панника, одного из самых опытных и известных адвокатов в Англии.

По каждому пункту обвинения будет разбирательство из двух этапов. Похоже на криминальное производство. Первый этап – доказать, что нарушение было. Если да, то дальше спор о вердикте. И есть важный нюанс. Обвинители и защитники на суде из одной фирмы. В АПЛ нашли деньги на дорогих адвокатов. Нападавшие в процессе легко докажут умысел. Невозможно «случайно» нарушать законы 10 лет подряд. Если менеджеров «Манчестер Сити» признают виновными, то сразу надо отправлять под суд многих чиновников АПЛ , которые «закрывали глаза» на десять лет беззакония. Также понятно, что будут дисквалифицированы директоров «горожан» тех лет.

Соперники настаивают на четвертой лиге

АПЛ оказалось между молотом и наковальней. Фанаты исторически великих клубов, которые уступали «Манчестер Сити», недовольны самим фактом сокрытия нарушения на протяжении десяти лет, а также задержкой с вердиктом ещё на семь лет. Если «горожан» признают виновными, то получается, что «Арсенал» и «Ливерпуль» отдавали титулы клубу, получившему незаконное преимущество на старте карьеры Гвардиолы в АПЛ . Позиция большинства клубов АПЛ четкая – «Манчестер Сити» надо наказать так, чтобы они через год не вернулись к борьбе за титул. Все иные варианты вердикта будут в пользу теории, что в АПЛ богатым можно нарушать любые правила.

Извне это понять сложно, но в Англии есть недовольство публики правилами в высшем дивизионе. Многие считают, что продажа клубов венчурным капиталистам, олигархам и шейхам – стратегическая ошибка. Что будет с АПЛ , если владельцы потеряют интерес к игрушкам? Сейчас система работает против конкуренции, практически невозможно догнать самые богатые клубы. Владельцы «Астон Виллы» просили разрешить им вкладывать в клуб больше денег. В АПЛ настрого запретили. Угрожают санкциями. При этом «Челси» и «Манчестер Сити» творили, что хотели. А вот «Ньюкасл», ещё один клуб с богатым владельцем, должен действовать с оглядкой на закон.

Понятно, что большинство команд АПЛ хотят увидеть «Манчестер Сити» в четвертой лиге. Похоже, это максимальное наказание, которое им грозит. Также в регламенте Кубков Лиги и Англии есть пункты, разрешающие запретить участие в турнирах. Задача адвокатов «горожан» – выбить наказание, которое не уничтожит клуб. Слабо верим, что все суперзвезды Гвардиолы останутся играть в низшем дивизионе, даже в Чемпионшипе. А если «Манчестер Сити» накажут снятием очков в серии сезонов, что тоже возможно, то разбегутся почти все игроки. Подобное наказание гарантирует, что «горожане» получат серьезный урон на основании доказанной вины боссов.

Английской Премьер-Лиге нельзя уступать

Плохо, что в Англии нет джентльменов. Если бы в «Манчестер Сити» вышли с признанием, то скандал воспринимался бы иначе. Но не забывайте, что шейхи не привыкли никому покорятся. Они повелители с рождения. По уму стоило предложить отдать ряд титулов. МЮ передать кубок 2012-го, а «Ливерпулю» победу в 2014-м. Принять снятие очков на несколько следующих сезонов, как и дисквалификацию в Лиге чемпионов. Но честность автоматически значит, что можно ставить под сомнения новые победы Гвардиолы, ведь работал на базисе финансовой подушки, чья законность под вопросом.

Три недели назад случилось незаметное, но важное для этой истории событие. «Лестер», признанный виновным в нарушениях из прошлого, выиграл апелляцию. В АПЛ не могут снова проиграть в подобном суде. Но глупо, что в «Манчестер Сити» настаивают на полной невиновности. В АПЛ нет клуба, который не нарушал финансовые правила. Разница лишь в масштабе. Журналисты давно нашли фиктивных спонсоров «горожан», задолго до чиновников. В клуб закачивали миллионы евро компании, зарегистрированные в лондонском подвале с капиталом в пару тысяч фунтов.

Принимается аргумент, что многие нарушали правила. Но ни у кого нет 130 обвинений. Директора «горожан» испили безнаказанность до дна? Сомневаемся, что адвокаты «Манчестер Сити» верят, будто обвинения выдумали. Но защищать виновных – тоже работа юристов. Всё сводится к тому, чтобы отбиться в апелляции и получить самый мягкий вердикт из возможных. Примут в дар огромный денежный штраф, отъём парочки старых титулов в АПЛ и снятие очков всего в одном сезоне. Но если это наказание за 130 нарушений, то многие захотят обойти законы в надежде на апелляцию.