Рюдигер дважды дал пощёчину сотруднику «Реала» на тренировке

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вчера, 19:59

Защитник «Реала» дважды дал пощёчину Манолину — человеку, ответственному за экипировку в мадридском клубе. Это произошло во время тренировки.

Подобные действия футболист нередко применяет и к партнёрам по команде во время матчей, когда празднует голы.