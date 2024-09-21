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Рюдигер дважды дал пощёчину сотруднику «Реала» на тренировке

вчера, 19:59

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер дважды дал пощёчину Манолину — человеку, ответственному за экипировку в мадридском клубе. Это произошло во время тренировки.

Подобные действия футболист нередко применяет и к партнёрам по команде во время матчей, когда празднует голы.

Рюдигер дважды дал пощёчину сотруднику «Реала» на тренировке

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ jte48dz2d8bj (раскрыть)
сегодня в 07:50
Это называется Винисиусизм))
Dauletbek
Dauletbek ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 07:32
Мбаппе тоже нигер...
jte48dz2d8bj
jte48dz2d8bj
сегодня в 06:19
А почему молчит Вини?
Чернокожий футболист унижает белокожего сотрудника клуба из обслуживающего персонала.
Вини разве это не расизм?
Или это работает только в одну сторону?
salleeh
salleeh
вчера в 22:09
«Дал пощёчину или две», ничего не понятно, но очень интересно…
qw59ndu3jek4
qw59ndu3jek4
вчера в 21:18, ред.
Зулус все рамки приличия потерял, и никто не даст ему леща. Вот и верь после этого в расизм.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 21:09
Что этот "продавец носков" себе позволяет?!
Rupertt
Rupertt
вчера в 20:55
Привык уже, знает что ему ничего за это не будет.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:37
Какие же они убогие...
Один негр писает партнёрам в бусы (Балотелли) и считает, что шутка ему удалась... Другой негр раздаёт пощёчины... Неужели перевелись мужики, почему никто не отвечает?
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:35, ред.
На фото показателен и другой факт , что Мбаппе да и другие делают вид , что не чего не происходит , демонстративно не замечая инцидента , тем самым выглядят ещё более низко , чем Тоня. Ведь по статусу в команде они не ниже Рюдегера , и хоть один подошёл бы и отвесил хорошего "Леща" Тоне или уж на "крайняк" сделал бы замечание порицание , выразил бы неудовольствие...
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:33
Это он готовится к бою с Хабибом! Тренируется уже))
ABir
ABir
вчера в 20:06
Распустились, зазвездились
t3m6p4tyzazy
t3m6p4tyzazy
вчера в 20:04
Какой то расизм по отношению к персоналу
Гость
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