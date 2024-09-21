Рюдигер дважды дал пощёчину сотруднику «Реала» на тренировке

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер дважды дал пощёчину Манолину — человеку, ответственному за экипировку в мадридском клубе. Это произошло во время тренировки.
Подобные действия футболист нередко применяет и к партнёрам по команде во время матчей, когда празднует голы.
Один негр писает партнёрам в бусы (Балотелли) и считает, что шутка ему удалась... Другой негр раздаёт пощёчины... Неужели перевелись мужики, почему никто не отвечает?
Один негр писает партнёрам в бусы (Балотелли) и считает, что шутка ему удалась... Другой негр раздаёт пощёчины... Неужели перевелись мужики, почему никто не отвечает?