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Билялетдинов рассказал о физической подготовке в АПЛ

вчера, 11:35

Экс-футболист «Эвертона» Динияр Билялетдинов рассказал о физической подготовке клубов АПЛ:

Туда ещё надо попасть, а дальше можно сделать так, чтобы дотягивал. Если в тебе увидят потенциал, тебя дотянут до уровня. В Англии команды работают на зрелищность лиги. Неважно, «Манчестер Сити» или «Ноттингем Форест» — все работают на интенсивность, физические качества. В АПЛ есть люди, которые у нас бы не играли. Но там они играют за счёт своих физических качеств.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 14:18
Самое главное в словах Динияра..это.." там есть люди, которые у нас бы не играли"!)))))...точно так же могу сказать про некоторых игроков Элит серии по хоккею с мячом Швеции!)))))
mw2dntt22nm8
mw2dntt22nm8
вчера в 12:28
Надо уровень поднимать т идти вперёд
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:26
Клубы АПЛ умеют находить перспективных игроков и постепенно доводя их до нужного уровня. В России большинство команд не желают заниматься этим. Они считают, что лучше купить готового футболиста, пусть не самого высокого качества.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:04
Вот поэтому и отличается АПЛ от РПЛ....:))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:43
В АПЛ есть люди, которые у нас бы не играли.
---------
Да-да в рпл не всех подряд берут!) мечта любого пацана сыграть рядом с Заболотным, Дзюбой...тут уровень другой! Вьетнамцы на себе проверили!))
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:41
Это действительно интересное замечание. Уровень физической подготовки в АПЛ, похоже, дает игрокам больше возможностей для самореализации. Даже если кто-то не проявляет себя в техническом плане, его физические качества могут сделать его ценным игроком. Это показывает, насколько разнообразен футбол и как много факторов влияет на успех команды.
x5jjzc6v9js7
x5jjzc6v9js7
вчера в 11:36
Вот этот-то уровень Динияр и не потянул
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