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Сафонов: «С Доннаруммой сложились хорошие отношения»

вчера, 09:36

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов ответил на вопрос о взаимоотношениях со своим одноклубником и коллегой по амплуа Джанлуиджи Доннаруммой.

Как в связи с такими амбициями у меня складываются отношения с первым номером команды Доннаруммой и видит ли он во мне конкурента? Спросите у него, видит ли он меня конкурентом. У меня нет такой информации. У меня с ним сложились хорошие отношения. С первого дня он показал себя открытым и добрым человеком. Ни разу с ним не было никаких проблем. Он мне помогает, подсказывает в меру языкового барьера. Если бы мы говорили на одном языке, общались бы еще лучше.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 15:36
Только сейчас хорошие отношения, поттому что по ходу сезона Сафонов заберет место в старте у Долларуммы и их отношение испортиться.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:50, ред.
Всё таки футбольная команда это не женский танцевальный коллектив, где примы плетут друг против дружки закулисные интрижки, опускаясь даже до грехопадения. Постоянное место в воротах можно получить только высокой надёжностью, а авторитет в команде завоёвывается несразу, а приходит со временем, которого у Матвея в ПСЖ было совсем мало. Ну а как сложатся взаимоотношения между Сафоновым и Донарумой можно будет узнать во время какой-нибудь совместной вечеринки, например Дня рождения. Кстати оба голкипера родились в один день и год. Крепкими друзьями они может быть и не станут, но и врагами надеюсь тоже.
Болейте за своих, а не против чужих.
adekvat
adekvat
вчера в 11:18
Да сложно с человеком незнающим русский мат общаться.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:49
Матвею главное построить хорошие отношения не столько с Донной, сколько с Энрике. Вот где недюжий ум нужен.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:41
Осваивайся и отвоевывай место в воротах....
ekxrug7ewnep
ekxrug7ewnep
вчера в 10:36
Это хорошо когда такая атмосфера в команде
c7fb4kvs998j
c7fb4kvs998j
вчера в 10:29
Пока гладко стелет, посмотрим, что будет дальше.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:27
Хорошие отношения между голкиперами?
Сомневаюсь, что это искреннее утверждение. Большая редкость между соперниками. Я могу себе представить в таком качестве Яшина... Да и время сейчас совершенно другое.
lotsman
lotsman
вчера в 10:02
Самое главное отношения в команде. Здоровый коллектив - хорошая игра.
Quilby
Quilby
вчера в 09:52
Стоит только пожелать, чтобы они были такими всегда.
dvefz4xea77p
dvefz4xea77p
вчера в 09:45
Возможно, но это не надолго, соперники на одно место друзьями не могут быть.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:42
Хорошо коли так... Но мне кажется рановато утверждать про хорошие отношения
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