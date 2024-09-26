Сафонов: «С Доннаруммой сложились хорошие отношения»

Голкипер ПСЖ ответил на вопрос о взаимоотношениях со своим одноклубником и коллегой по амплуа .

Как в связи с такими амбициями у меня складываются отношения с первым номером команды Доннаруммой и видит ли он во мне конкурента? Спросите у него, видит ли он меня конкурентом. У меня нет такой информации. У меня с ним сложились хорошие отношения. С первого дня он показал себя открытым и добрым человеком. Ни разу с ним не было никаких проблем. Он мне помогает, подсказывает в меру языкового барьера. Если бы мы говорили на одном языке, общались бы еще лучше.