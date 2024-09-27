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Главный тренер «Ариса» сообщил, когда Кокорин вернётся на поле

вчера, 14:18

Главный тренер «Ариса» из Лимассола Алексей Шпилевский рассказал, когда нападающий кипрского клуба Александр Кокорин сможет вернуться на поле.

Пока Саня работает по индивидуальной программе. К ближайшей игре он не готовится. Будем надеяться, что скоро вернётся, он нам нужен на 100 процентов. Саня и сам этого хочет. Но сначала надо залечить полностью его травму.

После паузы на сборные (с 7 по 17 октября) он 100 процентов вернётся. Но хотелось бы пораньше.

Напомним, Кокорин перешёл в «Арис» из «Фиорентины» в августе 2022 года. Его контракт действует до мая 2025 года. В текущем сезоне 33-летний россиянин сыграл два матча, в которых отметился забитым мячом.

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azkyrr7bxjn2
azkyrr7bxjn2
вчера в 18:21
Кокорин нашел свой клуб, ему там хорошо.
Egorium19
Egorium19 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:08
Он там больше болеет и отдыхает, загоняешь его.
shlomo
shlomo
вчера в 14:42
Сашку, наверное, даже на зоне так много работать не заставляли. Думал, на курорт кипрский приехал. Сбежит он оттуда, загоняют нашу молодую и перспективную звёздочку. Чел на Кипр приехал отдыхать, а его кошмарят. Ну что за люди....:))))
va68cheyhq6e
va68cheyhq6e
вчера в 14:23
Кокорину, погубившему свою судьбу, поскорее выздороветь.
drug01
drug01
вчера в 14:21
Скорее ждём Сашку на поле!!!
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