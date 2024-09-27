Главный тренер «Ариса» сообщил, когда Кокорин вернётся на поле

Главный тренер «Ариса» из Лимассола Алексей Шпилевский рассказал, когда нападающий кипрского клуба Александр Кокорин сможет вернуться на поле.
Пока Саня работает по индивидуальной программе. К ближайшей игре он не готовится. Будем надеяться, что скоро вернётся, он нам нужен на 100 процентов. Саня и сам этого хочет. Но сначала надо залечить полностью его травму.
После паузы на сборные (с 7 по 17 октября) он 100 процентов вернётся. Но хотелось бы пораньше.
Напомним, Кокорин перешёл в «Арис» из «Фиорентины» в августе 2022 года. Его контракт действует до мая 2025 года. В текущем сезоне 33-летний россиянин сыграл два матча, в которых отметился забитым мячом.