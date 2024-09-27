Главный тренер «Ариса» сообщил, когда Кокорин вернётся на поле

Главный тренер «Ариса» из Лимассола рассказал, когда нападающий кипрского клуба сможет вернуться на поле.

Пока Саня работает по индивидуальной программе. К ближайшей игре он не готовится. Будем надеяться, что скоро вернётся, он нам нужен на 100 процентов. Саня и сам этого хочет. Но сначала надо залечить полностью его травму.

После паузы на сборные (с 7 по 17 октября) он 100 процентов вернётся. Но хотелось бы пораньше.