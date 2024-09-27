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Сафонов: «Агкацев — топ-вратарь. У него есть шанс поехать в Европу»

вчера, 12:47

Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов заявил, что голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев сможет заиграть в европейском чемпионате.

Конечно. Стас — топ‑вратарь. Когда я уходил, то понимал, что место вакантным не будет, потому что он готов забирать первое место в воротах и сразу становиться основным.

Сейчас моё мнение подтверждается — Стас полностью готов. У него есть шансы поехать в Европу. Но надо много работать. Никто не знает, какой у него предел. Только через работу он может понять, до чего в состоянии дорасти.

Вы у меня спрашиваете, нужно ли российским футболистам уезжать за границу. А вы у этих футболистов и спросите, нужно им это или нет. Многим и не нужно, всем комфортно здесь, не надо учить язык, не нужно конкурировать. У меня другой путь.

В текущем сезоне Агкацев сыграл 12 матчей, в которых пропустил 9 мячей и 7 игр провёл на ноль.

Ранее сообщалось, что Сафонов может сыграть за ПСЖ третий матч подряд.

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Сафонов может сыграть за ПСЖ третий матч подряд
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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 16:48
Поживём увидим. Может Матвей и прав. А человек всегда расчитывает на лучшее. В этом ничего нет удивительного. Ребятам удачи и без травм.
lotsman
lotsman
вчера в 14:45
Шанс есть всегда, да только дающих этот шанс нету.)
d45ctq8xzxpb
d45ctq8xzxpb
вчера в 14:11
Сафонов стал слишком много говорить. Это неизбежно приведет к падению уровня вратаря, ибо тратит эмоции не на те цели.
Glosser
Glosser
вчера в 14:09
Агкацев еще ничего не добился, а уже топ-вратарь, любят присваивать друг другу ярлыки, не заслужив их.
wr7ydvby4cuv
wr7ydvby4cuv
вчера в 14:04
Кому-то в Европе нравится на лавке сидеть, кому-то нет.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:31
Что-то слишком много разных разговоров про Европу.. И Карпин об этом болтает. Сафонов, ты бы не дудел в одну дудку с тренером сборной. А Европа не панацея. Раньше в СССР футболисты профессионально прогрессировали и без Европы.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:25
Мотя протекции раздает! ЗвЯзда однако)))
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:02
Бред не станет он топом
shlomo
shlomo
вчера в 13:02
Ну тут бабка на двое сказала... моет и заиграть, но может и не заиграть.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:51
Уже стал рекомендации раздавать,не рано ли.
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