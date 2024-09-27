Сафонов: «Агкацев — топ-вратарь. У него есть шанс поехать в Европу»

Вратарь ПСЖ и сборной России заявил, что голкипер «Краснодара» сможет заиграть в европейском чемпионате.

Конечно. Стас — топ‑вратарь. Когда я уходил, то понимал, что место вакантным не будет, потому что он готов забирать первое место в воротах и сразу становиться основным.

Сейчас моё мнение подтверждается — Стас полностью готов. У него есть шансы поехать в Европу. Но надо много работать. Никто не знает, какой у него предел. Только через работу он может понять, до чего в состоянии дорасти.

Вы у меня спрашиваете, нужно ли российским футболистам уезжать за границу. А вы у этих футболистов и спросите, нужно им это или нет. Многим и не нужно, всем комфортно здесь, не надо учить язык, не нужно конкурировать. У меня другой путь.