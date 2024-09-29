«Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Филадельфией»

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вчера, 09:23

В матче регулярного чемпионата МЛС «Филадельфия Юнион» дома сыграла вничью с «Атлантой Юнайтед». Счёт на 61-й минуте открыл защитник хозяев (ассистент Кай Вагнер). Гол полузащитника , забитый на 72-й минуте, помог «Атланте Юнайтед» избежать поражения.

Хавбек сборной России отыграл полный матч за клуб из Джорджии и не отметился результативными действиями. Однако принял участие в голевой атаке. В текущем розыгрыше МЛС 28-летний россиянин провёл 5 игр, в которых забил 2 мяча.

«Филадельфия Юнион» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Атланта Юнайтед» 11-е (вне зоны плей-офф).