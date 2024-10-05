«Ливерпуль» в гостях обыграл «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» проиграл «Ливерпулю» (0:1) в матче 7-го тура АПЛ.
Единственный гол в игре на 9-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота.
«Кристал Пэлас» идёт на 18-м месте (3 очка), «Ливерпуль» занимает 1-е место (18 очков).
|Кристал Пэлас0 : 1Ливерпуль
|Матч завершен
«Кристал Пэлас» проиграл «Ливерпулю» (0:1) в матче 7-го тура АПЛ.
Единственный гол в игре на 9-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота.
«Кристал Пэлас» идёт на 18-м месте (3 очка), «Ливерпуль» занимает 1-е место (18 очков).