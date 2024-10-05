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«Ливерпуль» в гостях обыграл «Кристал Пэлас»

вчера, 16:25
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Кристал Пэлас» проиграл «Ливерпулю» (0:1) в матче 7-го тура АПЛ.

Единственный гол в игре на 9-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота.

«Кристал Пэлас» идёт на 18-м месте (3 очка), «Ливерпуль» занимает 1-е место (18 очков).

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:53
Ливерпуль будущий чемпион АПЛ? Не возражаю))
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 18:43
Матч не смотрел, но судя по счету и когда он был забит, очень неубедительная победа Ливерпуля. Главное 3 очка взяли и сохранили лидерство в АПЛ.
Брулин
Брулин
вчера в 18:03
дальше будут все команды топ-9 чемпионата + Саутгемптон. вот это проверочка намечается
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 17:21
Ай, да красавчики красные!!!!!
С победой Ливерпуль, молодцы!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:17
Непростая, но важная победа красных.
particular
particular
вчера в 17:13
Ранний задел определил общий успех...
labasy
labasy
вчера в 17:09
Собослай сильно выпадает, много атак тормозил, втором тайме также выпал Гакпо, вот почему он не играет в основе, физику надо ему потянуть, и будет играть основе
YNWA
YNWA
вчера в 16:53
С победой Ливерпуль!
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:45
В этом сезоне КП просто не узнать....команда Гласнера совершеннт непохожа сама на себя....Пэлас отлично провел концовку прошлого сезона (как раз после назначения Гласнера), а новый сезон вообще не задается....надеюсь пауза на международные игры пойдет на пользу команде и тренер что-то наработает за эти 2 недели
allemz
allemz
вчера в 16:37
Клоппу памятник надо поставить, багаж оставил солидный помимо круто проведенных лет у руля клуба. Это не та свалка, что была после Роджерса.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:36
Он почти всегда так делает с Кристал Пэласом...
Из последних 11-ти официальных матчей против Кристал Пэласа в Южном Лондоне - 10 побед....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:26
Алиссон опять травму получил? Что же такое?
Пэлас имел немало моментов, чтоб сравнять, но так и не сдюжили)) ливер с победой))
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