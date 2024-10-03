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«Порту» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в Лиге Европы

вчера, 23:56
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту3 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Порту» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 2-го тура Лиги Европы (3:3).

На 7-й минуте Маркус Рэшфорд вывел манкунианцев вперёд. Удвоил преимущество английской команды Расмус Хёйлунд на 20-й. Пепе на 27-й сократил отставание португальцев в счёте. Саму Омородион на 34-й сделал счёт равным, а на 50-й забил третий мяч хозяев поля. На 81-й МЮ остался в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Бруну Фернандеш. На 90+1-й англичане отыгрались усилиями Харри Магуайра.

«Порту» занимает 24-е место (одно очко). «Манчестер Юнайтед» идёт 21-м (2 балла).

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 07:14
Каждый раз когда мю на грани увольнения, мю зачем-то собирается и не проигрывает. Чтоб потом снова дома влететь. Не надо так.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:14
Порту, почему-то, не добил Манчестер Юнайтед..,
gmsrwgpprbk5
gmsrwgpprbk5
сегодня в 05:21
Обе команды хороши,обе достойны играть дальше
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 04:45
Бруну во втором матче подряд удаляется, то что у него не в порядке менталка видно на лице, дайте ему отдохнуть!
Кстати, всё вышесказанное можно сказать и о тренере
Gabriel Omar Batistuta
Gabriel Omar Batistuta
сегодня в 02:03
Команды бились до последнего!
Foxes
Foxes
сегодня в 00:42
Не зря мю заплатил за Харю Лестеру огромные деньги!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 00:37, ред.
Он в Португалии играл ещё не так истерил Когда его удаляли он ломал шкафчики в потребном помещении, думаю и сейчас тоже самое происходит!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:37
Фернандеш что-то зачастил удаляться. Не знал, что он грубый игрок.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:36
Критикуешь, предлагай!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:28, ред.
Уволят найдуь очередную жертву вроде Нистелроя , а потом он аут, и колесо сансары запущено и перемалывает тренеров разной масти, Мойес, Ван Гаал, Моуринью, Сульшер, Рангник, Тен Хаг, и т.д и т.п. тренеры меняются крысы остаются, они сливали и будут сливать тренеров Клопп очкарито немецкое как в такое можно играть, Пеп Барселонское убожище, кроме Барсы не где не выиграл ничего существенного, смекаете господа хорошие!!
Помните серию футурамы, что было если?! Вот такой бы ответ приблизительного характера был бы!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:24
Пока не поздно, надо уволит Тен хага..или сезон потерян если клуб не попадет в топ-4
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:20
Фернандеш нервничает
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 00:19
скорей спас очко ЭТХ )))
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:18
Попади в висок со всей дури, была бы не Красная карточка, были бы нары
Ice van Reed
Ice van Reed ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:14
Капитан-лицо команды, верно сказано!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:14
Старина Магуайр спас очко МЮ)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:12
ничья в меньшинстве как победа для Тен Хага.
но надо признаться, характер у некоторых игроков имеется.
но сама команда и капитан этой команды - ужас.
то, что делает Бруно - олицетворяет то, что происходит внутри команды.
безнадега, бардак и хаос в вперемешку с глупостью и бесхребетности...
португальца надо лишить капитанской повязки.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:03
Холодильнику сказали, что на воротах игрок с Албанскими корнями))
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
сегодня в 00:03
Харри почти Кейн.. 👍
allemz
allemz
сегодня в 00:00
Даже Магуайр забил! Порту после такого лучше расфомироваться
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:59
Магуаир - легенда 🔥
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 23:58
Супер матч для нейтрального болельщика!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:58
Матч хороший вышел по накалу страстей!!!
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