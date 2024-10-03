«Порту» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в Лиге Европы

«Порту» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 2-го тура Лиги Европы (3:3).
На 7-й минуте Маркус Рэшфорд вывел манкунианцев вперёд. Удвоил преимущество английской команды Расмус Хёйлунд на 20-й. Пепе на 27-й сократил отставание португальцев в счёте. Саму Омородион на 34-й сделал счёт равным, а на 50-й забил третий мяч хозяев поля. На 81-й МЮ остался в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Бруну Фернандеш. На 90+1-й англичане отыгрались усилиями Харри Магуайра.
«Порту» занимает 24-е место (одно очко). «Манчестер Юнайтед» идёт 21-м (2 балла).
Кстати, всё вышесказанное можно сказать и о тренере
Кстати, всё вышесказанное можно сказать и о тренере
Помните серию футурамы, что было если?! Вот такой бы ответ приблизительного характера был бы!
Помните серию футурамы, что было если?! Вот такой бы ответ приблизительного характера был бы!
но надо признаться, характер у некоторых игроков имеется.
но сама команда и капитан этой команды - ужас.
то, что делает Бруно - олицетворяет то, что происходит внутри команды.
безнадега, бардак и хаос в вперемешку с глупостью и бесхребетности...
португальца надо лишить капитанской повязки.
но надо признаться, характер у некоторых игроков имеется.
но сама команда и капитан этой команды - ужас.
то, что делает Бруно - олицетворяет то, что происходит внутри команды.
безнадега, бардак и хаос в вперемешку с глупостью и бесхребетности...
португальца надо лишить капитанской повязки.