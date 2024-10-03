«Порту» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в Лиге Европы

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вчера, 23:56

«Порту» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 2-го тура Лиги Европы (3:3).

На 7-й минуте Маркус Рэшфорд вывел манкунианцев вперёд. Удвоил преимущество английской команды Расмус Хёйлунд на 20-й. Пепе на 27-й сократил отставание португальцев в счёте. Саму Омородион на 34-й сделал счёт равным, а на 50-й забил третий мяч хозяев поля. На 81-й МЮ остался в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Бруну Фернандеш. На 90+1-й англичане отыгрались усилиями Харри Магуайра.

«Порту» занимает 24-е место (одно очко). «Манчестер Юнайтед» идёт 21-м (2 балла).