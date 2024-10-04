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«Наполи» обыграл «Комо» в матче чемпионата Италии

вчера, 21:26
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)3 : 1Логотип футбольный клуб КомоКомоМатч завершен

«Наполи» одержал победу над «Комо» в матче 7-го тура Серии А (3:1).

На 1-й минуте хозяева поля повели — счёт открыл Скотт МакТоминэй. На 43-й гости отыгрались усилиями Габриэля Стрефеццы. На 53-й второй мяч неаполитанцев забил Ромелу Лукаку с пенальти. Давид Нерес на 86-й увеличил преимущество подопечных Антонио Конте.

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии (16 очков). «Комо» идёт 10-м (8 баллов).

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Все комментарии
AleS
AleS
сегодня в 12:53
Посмотерл несколько матчей наполи, МакТоминей - такой классный игрок, как днори из МЮ могли его упустить и продать. Диву даюсь.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:39
С победой.
a-league
a-league
сегодня в 08:32
При счёте 1-1 пенальти в пользу Наполи судья придумал. Хвича по-тихоньку достигает уровня Комличенко
Rupertt
Rupertt
сегодня в 07:22
Ничего сверхъестественного не увидел, такой исход и предполагал.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:19
Молодцы ребятушки обеих команд. Хороший футбол. Наполи всё же на коассе сделал своё дело.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:28, ред.
"Наполи" попал в самое яблочко, пригласив Ромелу Лукаку. Команде не хватало именно мощи, которая появилась с его приходом.
Хвича ? Моё мнение: тренер ошибся, предложив ему роль блуждающего по полю игрока. Только перемещаясь время от времени на свой левый фланг и ускоряясь с мячом, Хвича обострял игру и приносил пользу. В остальных игровых моментах он был незаметен, но при этом отвлекал на себя внимание игроков соперника, что тоже немаловажно в командной игре.
Согласен с пользователем "Баск" по игре гостей, поэтому повторяться не буду.
36e2wqzkmzgp
36e2wqzkmzgp
вчера в 23:10
Для Наполи Комо не соперник,выиграли с запасом
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:03, ред.
Непосредственно к Наполи, у меня нет и не было критических стрел. Но в адрес одного человека- стрелы всегда в колчане, и для этого- у меня есть все основания.
Дружище, смотри глубже не обращая внимания на мои слова, а только- исходя из своих личных наблюдений, и ты убедишься в моей правоте. Думаю, ЛЧ и недавнего ЧЕ предостаточно для этого...
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:57
Ничего не могу сказать по этому поводу, поскольку не интересуюсь персоналиями Наполи, кроме одного человека, разумеется, о котором, я никогда мнения не поменяю и который- это мнение подтверждает... Итальянский футбол мне неинтересен с тех пор, как закончили выступления Гранды и тренеры Титаны. Но в общих чертах, если о лидерстве Наполи, то для начала стоит посмотреть, с кем, эта команда играла. Кроме Юве, все остальные дебютанты, если ничего не путаю...

Абсолютно ничего не имею к Наполи, но я за объективность.)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:53
после твоих критических стрел по Наполи сегодня спецом смотрел матч
Наполи-Комо.
первый тайм унылое зрелище Наполи.
Хвича как будто хандрит, никакого движения нет.
Лукаку даже гол+пас, старое бревно. но хотя бы польза есть.
не понятно. что будет дальше, сезон длинный, но с такой игрой Наполи вряд ли конкурент Интера.
но надеюсь, Конте сможет улучшить игру.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:48
Стоит ли Конте использовать Давида Нереса иногда и как выходящего в основном составе?
Karkaz
Karkaz
вчера в 21:45
Вот вам и Конте, хотя многие скептически к нему относились, но он как обычно в первый же сезон даёт результат. Не удивлюсь если Наполи выиграет скудетто. В прошлом сезоне совсем совсем Наполи беспомощный был.
баск
баск
вчера в 21:42
Смотрел.
Неаполь и его поклонников с очередной победой и подтверждением лидерства.
Хвича смотрелся эпизодами неплохо, имел подходы, некоторые из которых организовывал себе сам, но результативностью не отметился.

В целом неаполитанцы оставляют впечатление перспективы.
В команде собралась неплохая бандочка, пусть и довольно разношёрстная.
До глубокой сыгранности ей пока далековато, ну так и сезон только начался,
а они уже лидируют..

Особенно крут сегодня был Лукаку, показавший, что он умеет не только завершать, а его пас Нересу при 3-ем голе это вообще блюдо для настоящих гурманов)

Кстати, Комо тоже понравилась, видел её впервые.
Команда техничная, умненькая, креативная. Настолько естественно и органично владеет мячом, будто с ним родилась.

Бывают команды, игрой похожие на своего тренера, так вот Комо- тот самый характерный случай.
Есть у неё и парочка минусов- парни недостаточно атлетичны и в обороне несколько плюшевы, что для Италии нехарактерно.

Ну, так и Фабрегас не итальянец))
В общем, будет любопытно последить за этой командой, как и тренерской карьерой Сеска..
Capral
Capral
вчера в 21:38
А где жы был наш резиновый герой- специалист по дебютантам, середнякам и подвалу?! Как он посмел замениться?! Безобразие!!! Вчера слон подвел, в игре со шведской деревней, сегодня этот... Надо срочно телегу в ЖЕК написать.
drug01
drug01
вчера в 21:36
Лидер получил очередные три очка!!! Итого уже 16 очков!!!
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 21:30
Выиграли молодцы но игра всё равно слабая!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:29
Непросто складывался матч для Наполи, Комо навязал борьбу, но Лукаку сегодня выдал великолепный перфоманс. С победой Наполи!
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:28, ред.
Хвича на этот раз мимо кассы за премией.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 21:27, ред.
На Хвичи сто процентный пенальти был, откровенно талкал двумя руками в спину!
Гость
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