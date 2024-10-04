«Наполи» обыграл «Комо» в матче чемпионата Италии

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вчера, 21:26

«Наполи» одержал победу над «Комо» в матче 7-го тура Серии А (3:1).

На 1-й минуте хозяева поля повели — счёт открыл Скотт МакТоминэй. На 43-й гости отыгрались усилиями Габриэля Стрефеццы. На 53-й второй мяч неаполитанцев забил Ромелу Лукаку с пенальти. Давид Нерес на 86-й увеличил преимущество подопечных Антонио Конте.

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии (16 очков). «Комо» идёт 10-м (8 баллов).