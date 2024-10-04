«Наполи» обыграл «Комо» в матче чемпионата Италии

«Наполи» одержал победу над «Комо» в матче 7-го тура Серии А (3:1).
На 1-й минуте хозяева поля повели — счёт открыл Скотт МакТоминэй. На 43-й гости отыгрались усилиями Габриэля Стрефеццы. На 53-й второй мяч неаполитанцев забил Ромелу Лукаку с пенальти. Давид Нерес на 86-й увеличил преимущество подопечных Антонио Конте.
«Наполи» лидирует в чемпионате Италии (16 очков). «Комо» идёт 10-м (8 баллов).
Хвича ? Моё мнение: тренер ошибся, предложив ему роль блуждающего по полю игрока. Только перемещаясь время от времени на свой левый фланг и ускоряясь с мячом, Хвича обострял игру и приносил пользу. В остальных игровых моментах он был незаметен, но при этом отвлекал на себя внимание игроков соперника, что тоже немаловажно в командной игре.
Согласен с пользователем "Баск" по игре гостей, поэтому повторяться не буду.
Хвича ? Моё мнение: тренер ошибся, предложив ему роль блуждающего по полю игрока. Только перемещаясь время от времени на свой левый фланг и ускоряясь с мячом, Хвича обострял игру и приносил пользу. В остальных игровых моментах он был незаметен, но при этом отвлекал на себя внимание игроков соперника, что тоже немаловажно в командной игре.
Согласен с пользователем "Баск" по игре гостей, поэтому повторяться не буду.
Дружище, смотри глубже не обращая внимания на мои слова, а только- исходя из своих личных наблюдений, и ты убедишься в моей правоте. Думаю, ЛЧ и недавнего ЧЕ предостаточно для этого...
Дружище, смотри глубже не обращая внимания на мои слова, а только- исходя из своих личных наблюдений, и ты убедишься в моей правоте. Думаю, ЛЧ и недавнего ЧЕ предостаточно для этого...
Абсолютно ничего не имею к Наполи, но я за объективность.)))
Абсолютно ничего не имею к Наполи, но я за объективность.)))
Наполи-Комо.
первый тайм унылое зрелище Наполи.
Хвича как будто хандрит, никакого движения нет.
Лукаку даже гол+пас, старое бревно. но хотя бы польза есть.
не понятно. что будет дальше, сезон длинный, но с такой игрой Наполи вряд ли конкурент Интера.
но надеюсь, Конте сможет улучшить игру.
Наполи-Комо.
первый тайм унылое зрелище Наполи.
Хвича как будто хандрит, никакого движения нет.
Лукаку даже гол+пас, старое бревно. но хотя бы польза есть.
не понятно. что будет дальше, сезон длинный, но с такой игрой Наполи вряд ли конкурент Интера.
но надеюсь, Конте сможет улучшить игру.
Неаполь и его поклонников с очередной победой и подтверждением лидерства.
Хвича смотрелся эпизодами неплохо, имел подходы, некоторые из которых организовывал себе сам, но результативностью не отметился.
В целом неаполитанцы оставляют впечатление перспективы.
В команде собралась неплохая бандочка, пусть и довольно разношёрстная.
До глубокой сыгранности ей пока далековато, ну так и сезон только начался,
а они уже лидируют..
Особенно крут сегодня был Лукаку, показавший, что он умеет не только завершать, а его пас Нересу при 3-ем голе это вообще блюдо для настоящих гурманов)
Кстати, Комо тоже понравилась, видел её впервые.
Команда техничная, умненькая, креативная. Настолько естественно и органично владеет мячом, будто с ним родилась.
Бывают команды, игрой похожие на своего тренера, так вот Комо- тот самый характерный случай.
Есть у неё и парочка минусов- парни недостаточно атлетичны и в обороне несколько плюшевы, что для Италии нехарактерно.
Ну, так и Фабрегас не итальянец))
В общем, будет любопытно последить за этой командой, как и тренерской карьерой Сеска..
Неаполь и его поклонников с очередной победой и подтверждением лидерства.
Хвича смотрелся эпизодами неплохо, имел подходы, некоторые из которых организовывал себе сам, но результативностью не отметился.
В целом неаполитанцы оставляют впечатление перспективы.
В команде собралась неплохая бандочка, пусть и довольно разношёрстная.
До глубокой сыгранности ей пока далековато, ну так и сезон только начался,
а они уже лидируют..
Особенно крут сегодня был Лукаку, показавший, что он умеет не только завершать, а его пас Нересу при 3-ем голе это вообще блюдо для настоящих гурманов)
Кстати, Комо тоже понравилась, видел её впервые.
Команда техничная, умненькая, креативная. Настолько естественно и органично владеет мячом, будто с ним родилась.
Бывают команды, игрой похожие на своего тренера, так вот Комо- тот самый характерный случай.
Есть у неё и парочка минусов- парни недостаточно атлетичны и в обороне несколько плюшевы, что для Италии нехарактерно.
Ну, так и Фабрегас не итальянец))
В общем, будет любопытно последить за этой командой, как и тренерской карьерой Сеска..