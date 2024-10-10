Сперцян из‑за травмы не отправился на выездной матч сборной Армении

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении по футболу Эдуард Сперцян из‑за травмы не отправился с национальной командой на выездной матч против сборной Фарерских островов.
В среду на сайте УЕФА появилась заявка на матч 3‑го тура Лиги наций с Фарерскими островами, Сперцян отсутствует в списке.
У Сперцяна действительно есть проблемы со здоровьем. Его оставили в Армении, чтобы он планомерно готовился к матчу против Северной Македонии. Травма легкая, футболист может успеть восстановиться к игре 13 октября.
Однако 24‑летний полузащитник надеется принять участие в матче следующего тура против Северной Македонии, который пройдет 13 октября в Ереване.