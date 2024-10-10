Сперцян из‑за травмы не отправился на выездной матч сборной Армении

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вчера, 12:24

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении по футболу из‑за травмы не отправился с национальной командой на выездной матч против сборной Фарерских островов.

В среду на сайте УЕФА появилась заявка на матч 3‑го тура Лиги наций с Фарерскими островами, Сперцян отсутствует в списке.

У Сперцяна действительно есть проблемы со здоровьем. Его оставили в Армении, чтобы он планомерно готовился к матчу против Северной Македонии. Травма легкая, футболист может успеть восстановиться к игре 13 октября.

Однако 24‑летний полузащитник надеется принять участие в матче следующего тура против Северной Македонии, который пройдет 13 октября в Ереване.