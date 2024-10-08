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Стало известно, когда Игнатов вернётся в общую группу «Спартака»

вчера, 18:29

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов вернётся в общую группу команды на этой неделе.

Футболист почти восстановился после мышечного повреждения. Хавбек не играл с 19 сентября.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 08:17
Пусть Миша поправляется , но зачем он нам нужен ?
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:22
Что-то Миша в этом сезоне совсем скис... (((
Может, Станкович ему такую позицию на поле определил, где ЛУЧШИЕ качества раскрыть невозможно???
Так-то он БЫЛ весьма неплох на месте Ю. Гаврилова, т. е, 9-ки.
А его всё время на фланг отправляют.
"Со смещением" в центр.
Не знаю.
Даже предположить не могу причины его блеклой игры.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:00, ред.
Никогда надеюсь? И ещё и часть общей группы с собой пусть заберёт, ту которая не футболисты.
shlomo
shlomo
вчера в 18:38
Пусть врачи контролируют возвращение.. нужно залечиться полностью.
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