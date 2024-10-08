Стало известно, когда Игнатов вернётся в общую группу «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов вернётся в общую группу команды на этой неделе.
Футболист почти восстановился после мышечного повреждения. Хавбек не играл с 19 сентября.
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов вернётся в общую группу команды на этой неделе.
Футболист почти восстановился после мышечного повреждения. Хавбек не играл с 19 сентября.
Может, Станкович ему такую позицию на поле определил, где ЛУЧШИЕ качества раскрыть невозможно???
Так-то он БЫЛ весьма неплох на месте Ю. Гаврилова, т. е, 9-ки.
А его всё время на фланг отправляют.
"Со смещением" в центр.
Не знаю.
Даже предположить не могу причины его блеклой игры.
Может, Станкович ему такую позицию на поле определил, где ЛУЧШИЕ качества раскрыть невозможно???
Так-то он БЫЛ весьма неплох на месте Ю. Гаврилова, т. е, 9-ки.
А его всё время на фланг отправляют.
"Со смещением" в центр.
Не знаю.
Даже предположить не могу причины его блеклой игры.