Стал известен предварительный срок восстановления Глушенкова

Обследование выявило у полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова повреждение мышц задней поверхности бедра. Предварительный срок восстановления составит около четырёх недель.
Игрок получил травму на 71-й минуте матча с «Акроном».
Обследование выявило у полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова повреждение мышц задней поверхности бедра. Предварительный срок восстановления составит около четырёх недель.
Игрок получил травму на 71-й минуте матча с «Акроном».
Макс, скорейшего тебе ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Макс, скорейшего тебе ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
уже потряхивает на его "троне" и глушенков у него как бы палочка выручалочка..)
уже потряхивает на его "троне" и глушенков у него как бы палочка выручалочка..)