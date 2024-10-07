Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Стал известен предварительный срок восстановления Глушенкова

вчера, 11:33

Обследование выявило у полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова повреждение мышц задней поверхности бедра. Предварительный срок восстановления составит около четырёх недель.

Игрок получил травму на 71-й минуте матча с «Акроном».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Глушенков пропустит матч «Зенита» с «Войводиной» из-за травмы
06 октября
Семак рассказал о состоянии здоровья травмированного Глушенкова
03 октября
Игнатов пропустит матч с «Динамо» в Кубке России
02 октября
Стало известно, когда Комличенко вернётся на поле
30 сентября
Семак рассказал, когда Глушенков начнёт тренировки в общей группе
20 сентября
Полузащитник «Динамо» Чавес не сыграет против «Спартака»
19 сентября
Сортировать
Все комментарии
Andy Drew
Andy Drew
сегодня в 05:43, ред.
В травме игрока можно обвинять тренера (по физ подготовке) но ни никак гл тренера. Это могут быть проблемы для конкретного игрока в нюансах тренировочного процесса. В каких то определенных упражнениях, на тренировке случается микронадры и все. После резкой нагрузки во время игры - травма. Даже дисбаланс между ростом и укреплением задней и передней поверхности бедра начинаются проблемы. Закачивается одна из мышц, другая, если ее не нагружать начинает испытывать сверх нагрузку и ткани воспаляются. Так что не торопитесь обвинять Семака. Не меньшую вину несет сам игрок (который может быть плохо размялся) и тренер по физ подготовке.
K_TS_16
K_TS_16
сегодня в 00:28
Слишком много букв про клоуна
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:43, ред.
Джек, я Вас умоляю, все эти номинации дешевые- "лучший тренер" августа, всё это химеры, поверьте мне. Перелом кисти руки, конечно не вина тренера. А вот недавняя травма- это серьезно. Очень жаль. Вы другое скажите, в Локо, за столько времени, у Макса не было так плохо со здоровьем. А тут, за несколько месяцев- сразу столько неприятностей.

Бутылку конечно жаль, а то что она не разбилась- тоже судьба, как и была судьба остаться жить Б.Чарльтону- единственному их выживших...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:35
Может быть...может быть...
Но я не думаю что "Лучший Тренер июля-августа" невольно навредил "Лучшему Игроку июля-августа"...))
Случай...я думаю...ряд нелепых случайностей вывели Максима из строя в эту осень....мячик 1000 раз в год попадает игрокам в руку....но перелом после попадания невероятен....тысячи игроков пытаются ногой достать высоколетящий мяч...но растяжение получают единицы....
Восстановится и будет ещё сильней....
Я вот недавно видел как девчонка уронила бутылку дорогущего виски более чем с 2-ух метровой высоты на кафельный пол (у коробки подарочной дно было открыто)....до сих пор перед глазами...бутылка упала ровно на дно...и ни трещинки..))
Теперь когда изредка захожу в это заведение всегда приветствую ее..."Привет колдунья"...))
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:16
Я не обвиняю, непосредственно Семака в травме Глушенкова. Я о другом, о том, что он использует парня не по назначению, нагружает лишней работой, ну и разумеется- ненужными нагрузками.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:12
Считаю роль тренера в травматичности игроков не так уж велика....и то наверное при интенсивности нагрузок как в топ-5....
А у нас то ...вообще сотые процента....
И учитывая осторожность и аккуратность присущие характеру Семака - так вообще думаю его "заслуга" в этом не более 0,0000000034%..
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:04
Нет, Джек, я не прикалываюсь, я действительно так думаю.))) Но думаю я так, не из-за ненависти к Газпрому или Зениту, а только исходя из своего богатого жизненного и спортивного опыта, потому что такое, я уже видел. А Зенит, здесь ни при чем. Вы же знаете, я не страдаю ненавистью к разным клубам, я -за объективное освещение событий...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:59, ред.
По началу думал вы прикалываетесь...обвиняя Семака в травме Глушенкова....
Подумал какой тонкий филигранный троллинг...готовился рассыпаться в лайках...пока не понял что вы серьёзно..)))

Вот прям только из-за одного этого будешь на сайт заходить....
Чтоб узнать степень демонизации некоторыми Газпрома...Зенита...Семака....)))
Ну мы тут разных небылиц наслушались ...но про Тренера калечащего своих же футболистов - это что то новенькое......
Вот впрямь не видать границ фантазиям...вызванным антипатией..)))

Я скоро и сам начну верить что Семак на завтрак маленьких котят ест...игроков травмирует....и мечтает хоть раз не стать чемпионом с Зенитом...)))
lotsman
lotsman ответ блага (раскрыть)
вчера в 19:48
Статью читать нужно. Тогда вопросов не будет.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:39
Совершенно верно. Тренер,разумеется, не виноват. Виноват случай или сам спортсмен.
блага
блага ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 18:40
А у него опять руку сломали?
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:51
В 2000е Шава с Кержем бегали в лангетках, и ничего)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:52
Здоровья, парню, без него Зенит сегодня не представляю
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:33
Вы так меня и не поняли....ну да ладно...)
Capral
Capral
вчера в 15:23
Дело в том, что нормальный тренер регулирует тренировочным процессом, так, как это делал Лобановский, который, сам, лично разрабатывал прессинг, консультируясь с лучшими киевскими врачами!!! А если тренер бездарь и фактически не управляет командой, то у него и тренировочный процесс пойдет через ж...у.

Меня просто поражают отдельные болельщики Зенита, которые отлично понимают ситуацию, всё таки стараются из последних сил защищать ничтожного тренера. Самим, признать его убогость стыдно, вот и придумывают разные небылицы...
lotsman
lotsman
вчера в 15:12
Зачем писать ерунду. Тренер абсолютно не виновен в том, что сам спортсмен не должным образом относится к своему здоровью. Тренер получает информацию о здоровье спортсмена от медиков клуба. Медики сказали здоров. значит может играть. Травму мышцы бедра может получить любой, при внезапном перенапряжении этой мышцы. Растяжение мышц бедра происходит, когда мышечные волокна перенапрягаются или разрываются. Эти травмы обычно возникают в результате чрезмерного использования или напряженной физической нагрузки, особенно при занятиях, требующих быстрых стартов и остановок. Чтобы минимизировать такой случай, надо постоянно тренировать мышцы, держать их в тонусе. Если спортсмен пренебрёг этим, то травмироваться может легко. И тренер здесь не причём.
LOpp
LOpp
вчера в 14:05
какие только травмы не придумают, лишь бы за сборную не играть.
Capral
Capral
вчера в 13:13
Сенатов.

Пару дней назад, в своем комментарии я всё популярно изложил- почему и в следствии чего случаются подобные травмы. И кстати, пользователь Варвар7, в своем комментарии, со мной, фактически согласился...

Снова повторяться не буду.
lotsman
lotsman ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 12:59
Травмированная рука не мешала ему заниматься в спортзале, держать в тонусе мышцы ног.
lotsman
lotsman
вчера в 12:57
Большой перерыв в игре из-за перелома, а тренировать мышцы видимо ленился. Сразу вышел на поле, нагрузка и мышца не выдержала.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:53, ред.
Выпускать его на поле , когда у него еще не восстановилась рука...это преступление. Тем более у зенита есть кому играть...или семака
уже потряхивает на его "троне" и глушенков у него как бы палочка выручалочка..)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:46, ред.
Беда не приходит одна. К большому сожалению. И не только к футболистам. Кстати, а причём здесь тренер, как утверждает один из пользователей.? Перелом руки - игровой момент, а повреждение мышц задней поверхности бедра - "обычное" дело для футболистов и не зависит от тренера. А если кто и виноват в ней, то в первую очередь врач, массажист и сам футболист, который при первых признаках не попросил замену. Да ещё, может быть, провидение. Даже если ты будешь здоров на сто процентов, нет гарантии, что ты не получишь подобную травму в любой, даже безобидной, ситуации. Мышцы - то не железные и не спрашивают у тебя разрешения.
Capral
Capral
вчера в 12:35
Больше всего я боялся, чтобы этот гений тренер не замучал парня. Вот и случилось... Не припомню, чтобы у Глушенкова, в Локо- были такие травмы и так часто. А в Зените, у гениального тренера, парень не вылазит из больничного.

Макс, скорейшего тебе ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ziller
Ziller
вчера в 12:04
Еще месяц играть не будет, а там уже и зима.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:50
Не везёт ему в плане травм...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 