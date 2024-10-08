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Сандрачук из-за тяжёлой травмы выбыл на длительный срок

вчера, 14:31

Защитник махачкалинского «Динамо» Александр Сандрачук получил тяжёлую травму, из-за которой выбыл из строя на длительный срок.

У игрока выявлен частичный надрыв боковой и передней крестообразной связки колена.

В ближайшее время футболисту сделают операцию в Санкт-Петербурге. Восстановление займёт не менее 6 месяцев.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:43
Это очень печальная новость для Александра Сандрачука и махачкалинского Динамо. Частичный надрыв боковой и передней крестообразной связки колена — это серьезная травма, которая потребует длительного восстановления. Операция в Санкт-Петербурге — важный шаг. Шесть месяцев — это долгий срок, и игроку потребуется поддержка как клуба, так и болельщиков в этот трудный период.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 16:57
⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽ здоровья
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:39
Опять кресты...
Пора нашей медицине обратить внимание на то, что данное повреждение встречается всё чаще, а операции делают за рубежом. Почему нельзя организовать оперативное лечение в России. Не думаю, что это сложнее операции на сердце.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:37
Видимо не рассчитаны кресты на такие нагрузки...
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:37
Здоровья парню! Это главное
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