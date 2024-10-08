Сандрачук из-за тяжёлой травмы выбыл на длительный срок

Защитник махачкалинского «Динамо» Александр Сандрачук получил тяжёлую травму, из-за которой выбыл из строя на длительный срок.
У игрока выявлен частичный надрыв боковой и передней крестообразной связки колена.
В ближайшее время футболисту сделают операцию в Санкт-Петербурге. Восстановление займёт не менее 6 месяцев.
Пора нашей медицине обратить внимание на то, что данное повреждение встречается всё чаще, а операции делают за рубежом. Почему нельзя организовать оперативное лечение в России. Не думаю, что это сложнее операции на сердце.
Пора нашей медицине обратить внимание на то, что данное повреждение встречается всё чаще, а операции делают за рубежом. Почему нельзя организовать оперативное лечение в России. Не думаю, что это сложнее операции на сердце.