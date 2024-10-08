Сандрачук из-за тяжёлой травмы выбыл на длительный срок

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вчера, 14:31

Защитник махачкалинского «Динамо» получил тяжёлую травму, из-за которой выбыл из строя на длительный срок.

У игрока выявлен частичный надрыв боковой и передней крестообразной связки колена.

В ближайшее время футболисту сделают операцию в Санкт-Петербурге. Восстановление займёт не менее 6 месяцев.