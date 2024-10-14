Гвардиола: «Не хотел бы играть против „Барселоны“ в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал, с какой командой он не хотел бы встретиться в Лиге чемпионов.

Я бы не хотел играть против «Барселоны» в Лиге чемпионов. Эта команда для меня – это все. Поэтому матчи с ними меня бы не обрадовали.

Любовь и привязанность к «Барсе» меня разрушают. Мне было хорошо в «Барселоне», это команда моего сердца.