Гвардиола: «Не хотел бы играть против „Барселоны“ в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, с какой командой он не хотел бы встретиться в Лиге чемпионов.
Я бы не хотел играть против «Барселоны» в Лиге чемпионов. Эта команда для меня – это все. Поэтому матчи с ними меня бы не обрадовали.
Любовь и привязанность к «Барсе» меня разрушают. Мне было хорошо в «Барселоне», это команда моего сердца.
Ранее рулевой ответил на вопрос о шансах на работу в Серии А.
Пеп, оказывается, не настолько чёрств..., как Утёсы Мохер.)
Пеп, оказывается, не настолько чёрств..., как Утёсы Мохер.)