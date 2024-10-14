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Гвардиола: «Не хотел бы играть против „Барселоны“ в Лиге чемпионов»

вчера, 09:17

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, с какой командой он не хотел бы встретиться в Лиге чемпионов.

Я бы не хотел играть против «Барселоны» в Лиге чемпионов. Эта команда для меня – это все. Поэтому матчи с ними меня бы не обрадовали.

Любовь и привязанность к «Барсе» меня разрушают. Мне было хорошо в «Барселоне», это команда моего сердца.

Ранее рулевой ответил на вопрос о шансах на работу в Серии А.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 13:49
Давай Швепс возвращайся в Барсу,правда миллиарды давать на игроков не будут. Придётся выжимать максимум из этого минимума.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 13:47, ред.
Барса - сердце,а МС - кошелёк,который ближе к животу.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 12:37
Клуб своей жизни конечно Барселона
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
вчера в 11:17
все возможно))
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 11:01
Красиво сказал. Каталонец до мозга костей!
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 10:39
...МС их сделает,легко...!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:12
Не хотел... Но однажды придется. Допустим, в финале лиги чемпионов)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:58
Ну вот!
Пеп, оказывается, не настолько чёрств..., как Утёсы Мохер.)
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:33
Новая формула проведения ЛЧ позволяет не бояться играть с любым соперником, после поражения от которого всё равно участие в турнире продолжается.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:28
Его можно понять это команда для него не чужая
drug01
drug01
вчера в 09:21
Да соперник очень трудный
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