КДК рассмотрит оскорбления болельщиков «Зенита» в адрес Соболева

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассмотрит скандирования оскорбительных выражений болельщиками петербургского «Зенита» в адрес нападающего во время матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Акроном» из Тольятти. Об этом источнику сообщил глава комитета .

Повестка по Кубку России составлена, по матчу «Ахмат» — «Краснодар» рассмотрим удаление нападающего гостей Джона Кордобы за агрессивное поведение, он приглашён на заседание. По матчу «Динамо» — «Спартак» рассмотрим скандирования болельщиками обеих команд оскорбительных выражений и ненормативной лексики. Рассмотрим скандирования болельщиками «Зенита» оскорбительных выражений в адрес нападающего Александра Соболева на матче с «Акроном». Также рассмотрим скандирования ненормативной лексики и оскорбительных выражений болельщиками «Локомотива» на матче с «Оренбургом». В матче с «Пари НН» болельщики скандировали оскорбительные выражения и использовали пиротехническое изделие.