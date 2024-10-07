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КДК рассмотрит оскорбления болельщиков «Зенита» в адрес Соболева

вчера, 12:10

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит скандирования оскорбительных выражений болельщиками петербургского «Зенита» в адрес нападающего Александра Соболева во время матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Акроном» из Тольятти. Об этом источнику сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Повестка по Кубку России составлена, по матчу «Ахмат» — «Краснодар» рассмотрим удаление нападающего гостей Джона Кордобы за агрессивное поведение, он приглашён на заседание. По матчу «Динамо» — «Спартак» рассмотрим скандирования болельщиками обеих команд оскорбительных выражений и ненормативной лексики. Рассмотрим скандирования болельщиками «Зенита» оскорбительных выражений в адрес нападающего Александра Соболева на матче с «Акроном». Также рассмотрим скандирования ненормативной лексики и оскорбительных выражений болельщиками «Локомотива» на матче с «Оренбургом». В матче с «Пари НН» болельщики скандировали оскорбительные выражения и использовали пиротехническое изделие.

По матчам 11-го тура РПЛ рассмотрим в том числе массовое скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес «Зенита». По матчу «Факел» — «Динамо» (Махачкала) рассмотрим выход за пределы технической зоны главных тренеров команд, также неподобающее поведение хозяев, предупреждения получили шесть футболистов и один официальный представитель команды. Также рассмотрим по рапорту делегата оскорбительный жест игрока махачкалинского «Динамо» Абакара Гаджиева в адрес болельщиков.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 16:50
Вот так из "Рубахи - парня", альфа - самца" и "бравого молодца" (по крайней мере он себя скорее всего таким видит) , не боящегося идти в потасовку, превращаются , по сути в "терпилу"....)))
nikolah
nikolah ответ 4uj8z5jxnkn5 (раскрыть)
вчера в 16:18
Рукаку -топ игрок, по сравнению с дельфином
4ydeh8fdsg9p
4ydeh8fdsg9p
вчера в 14:50
КДК занимается борьбой с ветром. Ненужная организация, потому что толку от нее ноль.
Брулин
Брулин
вчера в 14:09
Две легендарные связки сине-голубых. Соболев – Гондоу. Дзюба – Рондон.
Возможно, что КДК должен рассмотреть, не была ли связка с Азмуном эффективнее.
4uj8z5jxnkn5
4uj8z5jxnkn5
вчера в 13:39
На такое здрасти у лазуриков даже Рукаку не попадал
Glosser
Glosser
вчера в 13:02
Хотелось бы узнать кто был инициатором притаскивания дельфина в Зенит, он уже в спартаке совсем деградировал.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:43
Знал куда шёл... принципов у столбов совсем не осталось...
v2a7ncj4mg46
v2a7ncj4mg46
вчера в 12:14
Как будто это что-то изменит, Соболев не приживется в Зените, 33ный тип.
Гость
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