КДК рассмотрит оскорбления болельщиков «Зенита» в адрес Соболева

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит скандирования оскорбительных выражений болельщиками петербургского «Зенита» в адрес нападающего Александра Соболева во время матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Акроном» из Тольятти. Об этом источнику сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Повестка по Кубку России составлена, по матчу «Ахмат» — «Краснодар» рассмотрим удаление нападающего гостей Джона Кордобы за агрессивное поведение, он приглашён на заседание. По матчу «Динамо» — «Спартак» рассмотрим скандирования болельщиками обеих команд оскорбительных выражений и ненормативной лексики. Рассмотрим скандирования болельщиками «Зенита» оскорбительных выражений в адрес нападающего Александра Соболева на матче с «Акроном». Также рассмотрим скандирования ненормативной лексики и оскорбительных выражений болельщиками «Локомотива» на матче с «Оренбургом». В матче с «Пари НН» болельщики скандировали оскорбительные выражения и использовали пиротехническое изделие.
По матчам 11-го тура РПЛ рассмотрим в том числе массовое скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес «Зенита». По матчу «Факел» — «Динамо» (Махачкала) рассмотрим выход за пределы технической зоны главных тренеров команд, также неподобающее поведение хозяев, предупреждения получили шесть футболистов и один официальный представитель команды. Также рассмотрим по рапорту делегата оскорбительный жест игрока махачкалинского «Динамо» Абакара Гаджиева в адрес болельщиков.
Возможно, что КДК должен рассмотреть, не была ли связка с Азмуном эффективнее.
Возможно, что КДК должен рассмотреть, не была ли связка с Азмуном эффективнее.