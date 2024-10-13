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Роналду попросил стюардов не вмешиваться, чтобы фанат смог сделать селфи

вчера, 08:50
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша1 : 3Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду попросил стюардов не останавливать выбежавшего на поле зрителя, который хотел сфотографироваться с футболистом.

Молодой болельщик подбежал к Роналду, когда тот передавал капитанскую повязку Бернарду Силве незадолго до замены. Форвард не отказал фанату в возможности сделать селфи, также показав жест появившимся сотрудникам службы безопасности, чтобы они подождали.

Роналду попросил стюардов не вмешиваться, чтобы фанат смог сделать селфиРоналду попросил стюардов не вмешиваться, чтобы фанат смог сделать селфи

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Все комментарии
Саня Шумок
Саня Шумок ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:30
Приведенный Вами пример не совсем подходит. Важно не забывать, что для меня это будет просто деталь, которой счет несколько сотен. А человек ко мне мог ехать из Гренландии, чтобы анекдот рассказать и другой возможности не будет у него. С одной стороны да, это не должно меня обязывать быть с ним в хорошем настроении, но это и разделяет «человека настроения» от поступка. Это так же, когда футболисты после провального матча все равно идут благодарить фанатов за поддержку, а кто-то идет плакаться, что сегодня не получилось. Я же написал, что в поступке Роналду прост нет никакого геройства и никакого поступка. И выставлять это как подвиг глупо. Но, работа такая у журналистов.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:19
Люди в блоке «лучший комментарий» пишут, что нельзя поощрять это нарушение. Это он не поощряет нарушение. Что он по-вашему должен был сделать в данном моменте? Если фанат уже оказался на поле, значит служба безопасности плохо работает! Роналду тут не виноват.
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 17:51
при всех спорных моментов Роналду нужно выделить то, что он поступил в данном случае как абсолютно правильный человек, не звездясь, а встав наровне со своим поклонником
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:48
А гном натравил бы охрану
wnjmt6f5zcur
wnjmt6f5zcur ответ Фил Кио (раскрыть)
вчера в 14:32, ред.
Знаний, денег, патронов и Фото/Селфи не бывает много!
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 14:08
Одна радость осталась в жизни у Роналдо: хоть кто-то ещё хочет с ним сфоткаться...
альсато
альсато
вчера в 13:03
как я считаю...раз не смогли удержать человека (прорвавшегося через все кордоны) , то и нет смысла дальше удерживать))))..Кристиану-респект)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Саня Шумок (раскрыть)
вчера в 12:33, ред.
Не перегибай палку, делая из Рона эдакого "человека настроения".

Если бы у Кришки игра не пошла, фанат бы не выбежал. А если бы выбежал, то значит он дурак и получил бы смартфоном по башке от Кришки на законных основаниях, ибо нехрен лезть к человеку, у которого дело не клеится!

Сам представь : пашешь ты на станке, день не задался, всё из рук валится, браканул деталь, в конец расстроился..., а тут к тебе с веселой рожей летит навязчивый чел. с обнимашками и анекдотами. Чё ты сделаешь ? Стессно пошлёшь его куда подальше...
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:28
Да ладно вам, возможно Рон в детстве , смотрел наши мультики - от сюда и тяга к селфи...)))
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 11:47
Всё по сценарию.!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:15
Позёр. Уверен в этом. Неоднократно все мы были свидетелями, с какой кислой, недовольной физиономией, как будто делает одолжение, Роналду
"позволял " счастливчику, выбежавшему на поле, приблизиться к своей персоне и с такой же гримасой запечатлеть себя. Если кто-то подумал, что португалец с тех пор изменился, этот "кто-то" глубоко ошибается. Репортёры рядом, болельщики, телезрители - одним словом, многочисленная аудитория. Красавчик, подумают многие. Вот на что он надеется.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:06, ред.
Селфи с Легендой.....
Пусть и с нарушением принятых норм и правил...но...
Роналду уже не в первый раз командой "Фу!!" тормозит стюардов....чем подстёгивает безбашенных поклонников на новые выбегания на поле....
Не так много времени у них осталось...через несколько месяцев уже навряд ли удастся сфоткаться с ним как с игроком....

...и он это понимает....
Саня Шумок
Саня Шумок
вчера в 10:44
Конечно, в этом эпизоде Роналду скорее молодец, хотя само по себе нарушение не надо поощрять. Но тут фанат мог впервые оказаться на матче кумира и, конечно, рискнул. Другое дело, что Роналду слишком эмоциональный человек, когда все хорошо, он сам такой хороший. Не клейся вчера у него игра, он бы мог разбить смартфон фаната в легкую и сдать стюардам. И вот тут опять момент. Для Роналду это была бы просто провальная игра, а для фаната, возможно, первая и единственная за много лет реализованная мечта попасть на матч кумира. Почему я написал про это «если бы»? Да потому что за Криштиану такое водится, а следовательно, нельзя его выставлять в таком хорошем свете, мол дал фанату сфоткаться.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:04
Респект, легенде, человек на первом месте, потом уже методички
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:02
Ну ничего страшного не случилось,можно и селфи.
112910415
112910415
вчера в 09:51
такие "шалости" звезды никак нельзя приветствовать !
нельзя поощрять болельщиков, выбегающих на поле во время матча !
категорически !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:46
Что для него матч сборной, когда фотосессия корячится? А если бы следом ещё один подбежал - тоже бы сфоткался, или обидел человека? Матч есть матч, вне поля фоткайся хоть целыми сутками...
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 09:46, ред.
...я тут в нете видел сценку в Аэропорту с дядей Лёней (Якубовичем), такое Поле Чудес устроил,все по стойке смирно стояли,почёт,слава,узнаваемость,положение,сила,как то так...!!!
shur
shur
вчера в 09:38, ред.
...Рон на пенсию уйдёт,
...А селфи точно в цене подрастёт,
...В майке,в футболке или в трусах...
...Это не важно!
...Сейчас паренёк в небесах!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:34
Почему Роналду позволяют такое? А если бы за этим фанатом ринулась толпа людей? Да, он звезда, но почему Криштиану фактически вмешался в процесс обеспечения безопасности. Почему его не наказали за это?
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 09:28
симпатичный просто, еще телефончик оставил, встретились после матча
q5ccgzs8xx7y
q5ccgzs8xx7y
вчера в 09:28
Благородный поступок, молодец!
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:14
Всё для пиара. Что для Роналду, что для паренька. На самом деле это опасно, никто не знает что у него на уме и с какими мыслями он бежит
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 09:01
Ну, иногда он эти телефончики разбивает.. ☝️.. Зависит от настроения.. Всё, как у баб.. 🤭🤣
Вещий
Вещий
вчера в 08:59
Ну что хороший поступок... да и паренек наверное очень обрадовался.
Rupertt
Rupertt
вчера в 08:58
Молодец, добрая душа. С возрастом становиться ещё добрее, даёт радость людям. Это тоже нужно уметь делать, а не быть эгоистом и возвышать себя.
Гость
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