Роналду попросил стюардов не вмешиваться, чтобы фанат смог сделать селфи

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду попросил стюардов не останавливать выбежавшего на поле зрителя, который хотел сфотографироваться с футболистом.
Молодой болельщик подбежал к Роналду, когда тот передавал капитанскую повязку Бернарду Силве незадолго до замены. Форвард не отказал фанату в возможности сделать селфи, также показав жест появившимся сотрудникам службы безопасности, чтобы они подождали.
нельзя поощрять болельщиков, выбегающих на поле во время матча !
категорически !
нельзя поощрять болельщиков, выбегающих на поле во время матча !
категорически !