Роналду попросил стюардов не вмешиваться, чтобы фанат смог сделать селфи

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вчера, 08:50

Нападающий сборной Португалии попросил стюардов не останавливать выбежавшего на поле зрителя, который хотел сфотографироваться с футболистом.

Молодой болельщик подбежал к Роналду, когда тот передавал капитанскую повязку Бернарду Силве незадолго до замены. Форвард не отказал фанату в возможности сделать селфи, также показав жест появившимся сотрудникам службы безопасности, чтобы они подождали.